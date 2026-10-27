Bizár v Michiganu: Trump na pódiu obdivoval pozadí Nicki Minaj

Týden před klíčovými kongresovými volbami nabízí Donald Trump voličům místo receptu na drahotu jen pokleslou estrádu plnou slizkých poznámek a neuvěřitelného pokrytectví. Na nedělním mítinku v michiganském Port Huronu osmdesátiletý prezident nejprve veřejně hodnotil pozadí svých spolustraníků, aby následně na pódium vytáhl třiačtyřicetiletou rapperku Nicki Minaj jako hlavní morální maják Republikánské strany.
Prezidentova anatomická obsese
Mítink v pohraničním městě měl zachránit potápějící se republikánské kandidáty Mikea Rogerse a Johna Jamese před hrozící modrou vlnou. Vrchní velitel však téměř dvouhodinový projev proměnil v bizarní anatomické okénko. Znovu se vrátil ke svému nedávnému chvalozpěvu na tělo devětapadesátiletého ohijského senátora Jona Husteda, jehož zadek a nohy minule v Severní Karolíně přirovnával k hromadě svalů.
Trump: I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj. That’s hard to miss. Stand up. https://t.co/5UJQ6gEBTO
— Headquarters (@HQNewsNow) October 25, 2026
Aby svůj výrok zpětně zlehčil, ujistil dav, že mužská těla běžně nestuduje, načež plynule přešel k přítomné rapperce. Přímo z pódia prohlásil, že si před chvílí prohlížel zatraceně krásný zadek Nicki Minaj, který prý nelze přehlédnout, a přikázal jí, aby před tleskajícím sálem vstala.
Zatímco demokratický kandidát Abdul El-Sayed, kterého Trump na akci rasisticky obviňoval ze zvaní džihádistů do země, věcně připomíná drtivé ceny u pump a v obchodech, šéf Bílého domu řeší před voliči tělesné proporce svých hostů.
Kázání o dětech z úst rodiny sexuálních delikventů
Ještě absurdnější podívanou ovšem nabídla samotná hudebnice, která s prezidentem přiletěla na palubě Air Force One. Žena oblečená od hlavy až k patě ve zlatém kostýmu Gucci začala z řečnického pultu bojovat za ochranu dětí před změnou pohlaví a vyzývala k tomu, aby lidé nechali nezletilé na pokoji.
Toto kázání o tradičních hodnotách přitom přichází od osoby, jejíž vlastní rodina představuje učebnicový seznam nejtěžších mravnostních deliktů. Její manžel je registrovaným sexuálním delikventem odsouzeným za pokus o znásilnění, který se k dětem nesmí ani přiblížit, a její bratr si odpykává pětadvacetiletý trest vězení za sexuální zneužívání dítěte.
Kritici tak zcela oprávněně poukazují na to, že zpěvaččina náhlá láska k hnutí MAGA a sliby podpory pro protiústavní třetí Trumpův mandát nevycházejí z politického přesvědčení, ale ze zoufalé snahy vymodlit si u prezidenta milosti pro své příbuzné.
Korunu celému michiganskému cirkusu nasazuje fakt, že žena, která burcuje Američany u volebních uren, sama vůbec volit nesmí. Rodačka z Trinidadu a Tobaga totiž stále nemá americké občanství, stejně jako nemohou hlasovat její odsouzení příbuzní.
Zdroje info: Autor, X
Náhledové foto: Pixabay
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