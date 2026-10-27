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Bizár v Michiganu: Trump na pódiu obdivoval pozadí Nicki Minaj

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Týden před klíčovými kongresovými volbami nabízí Donald Trump voličům místo receptu na drahotu jen pokleslou estrádu plnou slizkých poznámek a neuvěřitelného pokrytectví. Na nedělním mítinku v michiganském Port Huronu osmdesátiletý prezident nejprve veřejně hodnotil pozadí svých spolustraníků, aby následně na pódium vytáhl třiačtyřicetiletou rapperku Nicki Minaj jako hlavní morální maják Republikánské strany.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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