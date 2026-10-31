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Šťastný se chlubil plněním slibů. Jurečka ho na síti uzemnil

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Dennívýzva
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Chlubit se umí mnozí politici velmi dobře. Dělají to navíc rádi, jelikož si myslí, že jim to přinese potřebné politické body. Když se ale člověk chlubí něčím, co pořádně neudělal a zvládl to za něj někdo jiný, nakonec vyzní maximálně trapně. Hodně zajímavý post vydal ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Týkal se výdělků lidí na brigádách. Tímto postem se v podstatě dokonale ztrapnil, na což upozornil bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Boris Šťastný

Boris Šťastný

Zdroj: Boris Šťastný /Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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