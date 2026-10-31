Šťastný se chlubil plněním slibů. Jurečka ho na síti uzemnil

Chlubit se umí mnozí politici velmi dobře. Dělají to navíc rádi, jelikož si myslí, že jim to přinese potřebné politické body. Když se ale člověk chlubí něčím, co pořádně neudělal a zvládl to za něj někdo jiný, nakonec vyzní maximálně trapně. Hodně zajímavý post vydal ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Týkal se výdělků lidí na brigádách. Tímto postem se v podstatě dokonale ztrapnil, na což upozornil bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Přilepšení brigádníkům jako zásluha Šťastného?
Co by se Boris Šťastný nepochlubil. Každý politický bod se počítá. Ty populistické body v případě politiků jeho typu mu hrají nepochybně do karet. Konkrétně se tento ministr pochlubil tím, že vláda plní sliby voličům. Na brigádách si lidé budou moci od ledna roku 2027 vydělat více bez toho, aniž by museli z odměny odvést sociální a zdravotní pojištění. Také poznačil, že se u dohody o provedení práce zvýší limit na 12 500 korun měsíčně, u dohody o pracovní činnosti na 5000 korun. To by bylo všechno fajn, pro nás ideální. Jen by na tomto měl mít někdo z vlády zásluhu. Třeba právě ministr Šťastný. O nějakých jeho zásluhách moc slyšet není.
Nechci vám kazit radost @borisstastny z toho jak “plníte” váš program, ale to co popisujete je automaticky mechanismus, který jsme do zákona dali za naší vlády.
Vy jste v tomto neudělali fakt vůbec nic, ale jsem rád, že zde děláte PR věcem co jsem v minulé vládní koalici prosadil. Díky
— Marian Jurečka (@MJureka) October 30, 2026
Když se chlubí cizím peřím
Tak občas si přisvojíme něco, co jsme ve skutečnosti neudělali my. Nebo ne? Exministr Jurečka upozornil na fakt, že se jedná o automatický mechanismus, který byl vložen do zákona již za minulé vlády. Také podotkl, že vláda v tomto ohledu neudělala vůbec nic. Toho si ale pan Šťastný tak nějak nevšiml. Každá chvála sama sebe stojí za to, i když na ní má pramalou zásluhu.
Tip: Absolutní úpadek. Šťastný lovil ve videu Plagu.
Jurečka slušně poděkoval za PR
Je to tak. Vždyť za marketing se normálně platí nemalé finanční sumy. Dělat PR věcem, které prosadila již minulá vláda zdarma je úctyhodné. Možná to dělal pan Šťastný naschvál. To by si pak zasloužil pochvalu. Opak je ale nejspíše pravdou a šlo pouze o obyčejnou nevědomost.
Zdroje info: Autor, X
Boris Šťastný: Náhledové foto Boris Šťastný/Meta
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