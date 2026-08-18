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Vlak na Olomoucku smetl dobytek. Dvě zvířata nepřežila

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Dennívýzva
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Na Olomoucku se v neděli večer střetl osobní vlak jedoucí na trati mezi Olomoucí a Bruntálem s dobytkem. Dvě zvířata střet s vlakem nepřežila,…
kráva

kráva

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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