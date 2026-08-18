Člověk na mostě uzavřel dálnici D7 u Loun

Člověk na mostě uzavřel dálnici D7 u LounPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dle slov policistů mají tyto akce smysl.
Bouře se silným větrem v pondělí odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky. Spadlé...
Jablonec nad Nisou se chystá zavést první takzvanou školní ulici ve svém obvodu. Od podzimu, pravděpodobně...
Energetici v Pardubickém kraji v noci na úterý odstranili poruchy na vedení vysokého napětí, které v...
Na Olomoucku se v neděli večer střetl osobní vlak jedoucí na trati mezi Olomoucí a Bruntálem s dobytkem....
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