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Člověk na mostě uzavřel dálnici D7 u Loun

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V pondělí krátce po poledni musela policie uzavřít dálnici D7 u Loun v obou směrech. Na mostě nad dálnicí stál člověk, jehož situace vyžadovala…
Dle slov policistů mají tyto akce smysl.

Dle slov policistů mají tyto akce smysl.

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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