Kamion převážející balenou vodu skončil mimo silnici. Řidič je ve vážném stavu

Kamion převážející balenou vodu skončil mimo silnici. Řidič je ve vážném stavuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dramatická situace se odehrála v pondělí dopoledne na železničním přejezdu mezi Přerovem a Hulínem na...
Olomoucká krajská hygienická stanice eviduje celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží mezi klienty a...
Bouře se silným větrem v pondělí odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky. Spadlé...
V pondělí krátce po poledni musela policie uzavřít dálnici D7 u Loun v obou směrech. Na mostě nad dálnicí...
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