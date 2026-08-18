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Kamion převážející balenou vodu skončil mimo silnici. Řidič je ve vážném stavu

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Dennívýzva
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U Kozlova na Karlovarsku v úterý ráno havaroval kamion. Nákladní auto převážející balenou vodu skončilo mimo silnici. Ta byla po dobu zásahu a vyšetřování…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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