Disney spustí kalamitu pokračování. Představil Simpsonovy ve filmu 2 a další miliardové návraty

„Právě teď někdo úplně poprvé sleduje Lvího krále na Broadwayi,“ zmínil Disneyho generální ředitel Josh D’Amaro na úvod k multimediální povaze společnosti, která baví stovky milionů lidí také svými zábavními parky. „Když to všechno sečtete, Disney má něco, čím se nemůže pochlubit žádná jiná značka na světě. Nejde jen o zákaznickou základnu nebo publikum, ale o skutečné spojení. Spojení, které zasahuje do každého kouta světa, napříč všemi věkovými skupinami a společenskými vrstvami, a stává se součástí životů lidí i vzpomínek, které si nesou s sebou. Spojení s více než čtyřmi miliardami fanoušků. To je polovina světové populace, která se na nás neobrací jen kvůli zábavě, ale hledá u nás také inspiraci.“
Domovina Simpsonových, Marvelu, Star Wars nebo Pixaru je studiovou obdobou mediálního mogula, který nicméně musí myslet primárně na byznys. Nejjistější cesta k zisku papírově vede přes sequely milovaných franšíz, s nimiž už v některých případech tráví část životů více generací. Týká se to i žluté animované rodinky ze Springfieldu, která v éteru kraluje už sedmatřicet let a nezpomaluje, ačkoli zlatou éru má dávno za sebou. Simpsonovi se přesně dvacet let po prvním a jediném filmu dočkají celovečerního nášupu. Dana Walden, prezidentka a ředitelka pro kreativní obsah společnosti The Walt Disney Company, zahájila přehlídku Disney Entertainment Showcase po boku jedné z nejikoničtějších televizních postav v historii, Barta Simpsona. Společně představili The New Simpsons Movie, který v kinech zakousne koblihu od 3. září 2027.
Přítomní fanoušci rovněž viděli první exkluzivní klip v raném animačním stadiu, v němž Homer s kamarády Lennym a Carlem a s Kirkem Van Houtenem na baseballovém klání springfieldských Izotopů vyhlíží odpálený míček, který z nich může udělat pracháče. Homerun si ale odmítá najít vlastníka, míč se kutálí pryč ze stadionu a následuje ho stále četnější stádo známých postav včetně reverenda Lovejoye, Barneyho, Vočka, doktora Dlahy, Smitherse či bohatého Texasana. Vtipný klip obsahující referenci na seriálem často citovaný film Přirozený talent si můžete prohlédnout alespoň v přiloženém videu pořízeném přímo na akci.
Anne Hathaway
poté mluvila o svých vazbách na Disneyho a chystaném Deníku princezny 3
, jehož se ale nezúčastní „královna“ Julie Andrews
. Maia Kealoha
, představitelka Lilo z hraného Lilo & Stitch
, přišla na pódium hledat svého modrého mimozemského kamaráda Stitche. Ten však návštěvníky D23 překvapil na velkém plátně společně se svou novou růžovou společnicí Angel, která se objeví v chystaném snímku Lilo & Stitch 2
, a to od 26. května 2028. Tedy jen o chvíli později než hraná předělávka
Disneyho úspěšného animáku Na vlásku
, které se oficiálně dočkáme 31. března 2028.
Původní animák Lilo & Stitch vyšel roku 2002, a je tedy stejně starý jako první Doba ledová, která od té doby nastřádala další čtyři filmy a řadu kraťasů zaměřených na zábavného veverčáka Scrata. Přestože animační studio Blue Sky ukončilo činnost, Doba ledová 6 je na cestě. Dabéři nadcházejícího snímku Bod varu (Ice Age: Boiling Point) Queen Latifah a Denis Leary vystoupili na pódiu a návštěvníkům představili exkluzivní ukázku, v níž se objevil Scrat, jeho mládě Baby Scrat a také jejich obrovský prehistorický příbuzný Jurassic Scrat. Nový film nabídne bláznivé dobrodružství plné dinosaurů a také lávy. Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck a žaludem posedlá trojice Scrat, Baby Scrat a Jurassic Scrat se společně s celým stádem vydají do dosud neprozkoumaných koutů nebezpečného Ztraceného světa. Svědky toho budeme od 5. února 2027.
Tím výčet připravovaných pokračování zdaleka nekončí a svou roli v něm hraje také Pixar. V polovině června 2028 se potřetí vrátí Úžasňákovi, kteří ohromili svět už před 21 lety, a v listopadu 2029 se můžeme těšit na sequel Coco 2. Nově zveřejněný koncept odhalil Miguela jako teenagera a pixarovský šéf Pete Docter se poté na pódiu připojil k Benjaminu Brattovi, jenž potvrdil, že se v pokračování vrátí také záporák z prvního filmu. Miguela tak čeká další cesta do Říše mrtvých, která tentokrát zásadně změní jeho život.
Pixar mimoto chystá další originální film s názvem Ghost Market a zveřejnil ukázku představující ʻOno Market, malý podnik s jídlem servírovaným v krabičkách, ukrytý na odlehlém místě na severním pobřeží ostrova Oʻahu. Podnik slouží ztraceným duším, které uvízly mezi životem a smrtí. Žádný živý člověk na toto místo nikdy nevkročil – až do chvíle, kdy sem omylem pronikne upovídaný kluk jménem Kyle a ocitne se uprostřed nečekaného nadpřirozeného dobrodružství. Nejbližší nadcházející pixarovkou je ale sympatické Kočičíno Nero (Gatto), které v českých kinech mňoukne 4. března 2027.
Dle očekávání nás po fantastickém výsledku loňské dvojky čeká i Zootropolis 3 a Disney divákům D23 promítl exkluzivní scénu vytvořenou speciálně pro tuto příležitost. Datum premiéry bude oznámeno později. Ještě větší událostí ale zřejmě bude nové Ledové království. Publikum zhlédlo zbrusu nové záběry Anny, Elsy, Olafa, Kristoffa a Svena, které naznačily příchod nové záporačky s mocí srovnatelnou s Elsou. Ve třetím díle animované série studia Walt Disney Animation Studios se Anna, Elsa, Kristoff a Olaf vracejí k dalšímu dobrodružství. Film režírují oscarová Jennifer Lee a Trent Correy, producentkou je Christina Chenová. Do kin dorazí 24. listopadu 2027.
Svou troškou do mlýna samozřejmě přispěly také Marvel a Lucasfilm. Komiksová stáj Kevina Feigeho zveřejní už 14. října na Disney+ nový původní seriál VisionQuest a uzavře jím epickou trilogii, kterou v roce 2021 odstartoval oceňovaný seriál WandaVision a o tři roky později na něj navázala série Agatha: Za vším schovaná. Součástí prezentace byl také trailer, který si můžete prohlédnout výše. Velkou událostí bylo především jmenování nových X-Menů, kteří se do jisté míry zúčastní už prosincového trháku Avengers: Doomsday. Herci Robert Downey Jr., Chris Evans a Hayley Atwell odtajnili nové speciální promo přiložené níže.
Přehlídka Marvel Studios skončila ve velkém stylu, když se na pódiu po boku Kevina Feigeho objevili Sadie Sink, která jako Jean Grey debutovala v aktuálním hitu Spider-Man: Zbrusu nový den, a režisér Jake Schreier, aby představili připravovaný film X-Men, který slavné mutanty definitivně začlení do ságy MCU. Trojice následně přivítala na pódiu i další členy nového obsazení: Kita Connora jako Scotta Summerse, Christophera Abbotta jako profesora Charlese Xaviera, Samaru Weaving jako Emmu Frostovou, Inde Navarrette z Posedlosti jako Rogue a Mayu Boyd jako Storm. Ve speciálně natočeném videu pak Adam Driver oznámil, že ztvární Nathaniela Milburyho. Film o X-Menech, dosud nepojmenovaný, dorazí do kin 5. května 2028.
Také v Lucasfilmu, stáji Star Wars, se stále něco děje, i když přijetí jarního celovečeráku Mandalorian & Grogu zůstalo za očekáváním. Druhá řada seriálu Ahsoka dorazí na Disney+ koncem ledna 2027 a následovat bude v kinech původní celovečerák Star Wars: Starfighter v režii Shawna Levyho, jenž opanoval pódium po boku hlavní hvězdy Ryana Goslinga. Dvojice následně návštěvníkům v sále exkluzivně představila krátký působivý teaser. Cynický tulák se v něm musí postavit své tajemné minulosti, což ho uvrhne do nebezpečného dobrodružství napříč galaxií, které ho nevyhnutelně nasměruje vstříc vlastnímu osudu.
Na jakou z ohlášených novinek se těšíte nejvíc? Je něco, co vás aktuálně k Disneyho tvorbě osobně váže?
Zdroj: The Walt Disney Company