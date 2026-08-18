Setkání s Berdychem. Legenda Navrátilová překvapila návratem na Štvanici

Červencový vzpomínkový ceremoniál k výročí finále Poháru federace na Štvanici proběhl bez ní. Organizátoři s její osobní účastí počítali, magistrátní materiály ji uváděly v programu, ale v neděli 26. července, kdy se na centrálním kurtu sešly čtyři někdejší československé finalistky, Navrátilová poslala jen vzkaz na dálku. O to silněji zapůsobilo, když se na ostrově přece jen objevila, tentokrát bez kamer a bez předem ohlášeného programu. A potkala se tam s mužem, který má za měsíc vést český tým do boje s Amerikou: daviscupovým kapitánem Tomášem Berdychem.
Jedenáct let a pak dalších čtyřicet
Aby člověk pochopil váhu toho návratu, musí se vrátit do léta 1986. Martina Navrátilová tehdy přiletěla do Prahy poprvé od své emigrace v roce 1975. Jedenáct let bez domova, jedenáct let jako persona non grata. A pak finále Poháru federace na Štvanici, 20. až 27. července, kde nastoupila v americkém dresu proti Československu.
Tribuny byly plné. Publikum její přítomnost četlo nejen sportovně, ale i politicky; tleskalo jí jako symbolu vzdoru proti režimu, přestože hrála za soupeře. USA vyhrály 3:0, ale výsledek byl vedlejší. Navrátilová tehdy řekla větu, kterou si čeští tenisoví pamětníci dodnes pamatují: „Doufám, že se vrátím dřív než za dalších jedenáct let.“
Vrátila se. Mnohokrát. Ale právě Štvanice zůstala místem zlomu, bodem, kde se česká veřejnost přestala dívat na Navrátilovou jako na zběhkyni a začala ji vnímat jako svou.
Síň slávy, která se teprve rodí
Letos v červenci se na Štvanici během turnaje Livesport Prague Open otevřel prostor, který má ambici stát se Síní slávy českého tenisu. Zatím nejde o hotové muzeum; jak v rozhovoru pro iROZHLAS upozornila Helena Suková, „celé muzeum se teprve vytváří.“ První tematická výstava byla věnovaná právě finále Poháru federace 1986.
Co tam návštěvníci mohli vidět:
- Originální pohár z roku 1986
- Reprezentační tepláky a dresy československého týmu
- Rakety a podepsané skleničky od Heleny Sukové a Hany Mandlíkové
- Rozsáhlý novinový archiv rodiny Sukových
- Brožury a artefakty od Reginy Maršíkové a Andrey Holíkové-Musilové
Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba už dříve představil seznam osobností, které by měly být v Síni slávy zastoupeny mezi prvními: vedle Navrátilové jde o Ivana Lendla, Jana Kodeše, Petra Kordu, Hanu Mandlíkovou, Petru Kvitovou, Barboru Krejčíkovou, Markétu Vondroušovou a in memoriam Janu Novotnou s Jaroslavem Drobným.
Překvapení, které dává větší smysl než plánovaný program
Navrátilová na oficiálním nedělním ceremoniálu 26. července chyběla. Suková, Mandlíková, Maršíková a Holíková-Musilová si na centrálním kurtu vyměnily pár symbolických úderů, podepisovaly tenisáky, zdravily fanoušky. Navrátilová vstoupila do programu jen vzkazem. Důvod její absence veřejné zdroje neuvádějí.
Jenže právě proto její pozdější návštěva Štvanice působí jinak, než by působil naplánovaný ceremoniální výstup. Nebyla to PR příležitost s moderátorem a fotografy. Byl to tišší, soukromější moment, a podle nás symbolicky silnější. Žena, která na tomto ostrově v roce 1986 prolomila jedenáct let mlčení mezi sebou a vlastí, se sem vrátila čtyřicet let poté bez fanfár. Setkala se s Berdychem, současným kapitánem daviscupového týmu, v prostoru, kde vzniká paměťová instituce českého tenisu. Přesný průběh jejich rozhovoru veřejné zdroje nezachycují, ale kontext mluví sám: Berdych se chystá na zářijový kvalifikační duel s USA a Navrátilová je živoucí připomínkou toho, co česko-americká tenisová rivalita dokáže znamenat.
Davis Cup s USA: ne Štvanice, ale O2 arena
Kdo by čekal, že se zářijový souboj Česka s USA odehraje na stejném místě jako legendární finále 1986, bude zklamaný. Štvanici chybí osvětlení pro večerní zápasy a hrozí riziko počasí, jak vysvětlil předseda ČTS pro iROZHLAS už v březnu. Duel se proto odehraje 18. září od 15:00 a 19. září od 14:00 v pražské O2 areně. Vstupenky stojí od 1 250 do 15 000 korun, do haly se diváci dostanou 90 minut před začátkem.
Berdych povede český tým poprvé proti zemi, za kterou kdysi hrála Navrátilová. Historická symetrie je náhodná, ale nedá se přehlédnout.
Navrátilová v létě 2026
Po onkologické léčbě, kterou v červnu 2023 uzavřela oznámením o remisi, je Navrátilová v posledních měsících viditelně aktivní. Koncem června se objevila na wimbledonské projekci dokumentu Chris & Martina: The Final Set a v rozhovoru pro NPR potvrdila, že zůstává v remisi. Cestuje, vystupuje, komentuje.
A teď se vrátila na Štvanici. Ne jako host ceremoniálu, ale jako člověk, který přišel na místo, kde se mu před čtyřiceti lety změnil vztah s vlastní zemí. Někdy je opožděný příchod výmluvnější než ten načasovaný přesně do programu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný