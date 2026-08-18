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Tak odvážnou Lucii Borhyovou fanoušci ještě neviděli: Moderátorka nafotila sexy snímky od moře

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Lucie Borhyová si užívá léto ve Španělsku a tentokrát se o dovolenkovou atmosféru podělila opravdu naplno. Moderátorka zveřejnila sérii fotografií v bikinách a ukázala se mnohem odvážněji, než jsou u ní fanoušci zvyklí.
Lucie Borhyová ukázala odvážnější snímky v bikinách. Fanoušci její fotografie zasypali reakcemi.

Lucie Borhyová ukázala odvážnější snímky v bikinách. Fanoušci její fotografie zasypali reakcemi.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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