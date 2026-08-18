Lehečka zachránil mečbol a ovládl tie-break 9:7 ve druhém setu. Třetí set ale ztratil a prohrál

Byl to moment, po kterém se zápasy přepisují. Lehečka prohrával v tie-breaku druhého setu, soupeř měl mečbol a šanci ukončit zápas ve dvou sadách. Český tenista ho odvrátil, zkrácenou hru dotáhl na 9:7 a vyrovnal na 1:1 na sety. Jenže příběh, který vypadal na velký obrat, dostal ve třetím setu úplně jiný konec. Fils se nezhroutil. Naopak, znovu převzal kontrolu a rozhodující sadu vyhrál 6:3.
Katastrofální úvod, pak drama
První set trval z pohledu Lehečky jen jako nepříjemná formalita. Fils od prvního míče diktoval tempo, bral Čechovi čas na přípravu úderů a výsledek 6:1 odpovídal tomu, co se na kurtu dělo. Lehečka se nedostával do výměn, nedokázal nastolit vlastní rytmus a Francouz ho systematicky tlačil do defenzivy.
Druhý set přinesl jiný zápas. Lehečka se postupně stabilizoval, začal držet podání a donutil Filse hrát delší výměny. Sada dospěla do tie-breaku, a tam se odehrál klíčový moment celého utkání.
Tie-break, který měl přepsat zápas
Podle dostupných živých záznamů Lehečka v tie-breaku vedl 5:1 a vypadalo to na hladké vyrovnání. Fils ale smazal čtyřbodové manko, vrátil se do zkrácené hry a dostal se k mečbolu. Jeden míč od postupu. Lehečka ho odvrátil a tie-break nakonec uzavřel na 9:7.
Byla to ukázka mentální odolnosti. Ustát mečbol proti sobě, navíc po debaklu v prvním setu, vyžaduje víc než jen techniku. Vyžaduje to schopnost odříznout se od toho, co bylo, a hrát jen aktuální míč. Lehečka to v tu chvíli zvládl.
Třetí set: momentum, které se vypařilo
Logika tenisu říká, že hráč, který právě odvrátil mečbol a vyhrál dramatický tie-break, vstupuje do rozhodující sady s psychickou převahou. Fils ale tenhle scénář odmítl. Místo očekávaného propadu se Francouz okamžitě vrátil k agresivnímu plánu z prvního setu.
Lehečka se dostal do stavu 2:4 a výhoda z konce druhého setu se definitivně rozpustila. Fils rozhodující sadu kontroloval podobně jako úvodní, ne tak drtivě, ale dostatečně na to, aby ji uzavřel 6:3. Celkový obraz zápasu tak zůstal jasný: Fils měl delší dominantní úseky, Lehečka měl jeden výjimečný moment, který ale nestačil na přepsání celého příběhu.
Fils jako opakovaný problém
Vzájemná bilance obou hráčů za poslední dvě sezony mluví ve prospěch Francouze. Z pěti dohledaných duelů vyhrál Fils tři, v Dauhá a Madridu v roce 2026 a teď v Cincinnati. Lehečka uspěl v Torontu 2025 a v Miami 2026.
Opakující se vzorec je nápadný: když Fils získá první úder do zápasu a nasadí tempo, Lehečka se proti němu dostává do role dohánějícího. A i když se z ní dokáže vymanit, jako ve druhém setu v Cincinnati, Fils umí po špatné pasáži znovu akcelerovat. Právě tahle schopnost resetu dělá z jednadvacetiletého Francouze pro Lehečku mimořádně nepříjemného soupeře.
Co to znamená pro žebříček
Porážka se Lehečkovi propisuje do živého pořadí ATP na 17. místo s 2 420 body, tedy o padesát bodů níž oproti oficiálnímu žebříčku. Fils je po postupu do osmifinále živě devatenáctý a v dalším kole narazí na Alexe de Minaura, který je aktuálně sedmý.
Lehečka zůstává v širší špičce první dvacítky, ale Cincinnati bylo ztracenou šancí na další posun. Zvlášť když ukázal, že na Filse má zbraně, jen je nedokázal používat dost dlouho.
Mečbol odvrácený, tie-break vyhraný, zápas prohraný. Tři věty, které vystihují Lehečkův večer v Cincinnati přesněji než cokoli jiného.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář