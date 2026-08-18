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Bohatá sklizeň: Pravidelně vylamujte rajčatům boční výhony. Plody budou hezky červené, šťavnaté a sladké

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Zejména začínající zahrádkáři mohou při pěstování rajčat dělat tuto chybu. Aby byla rostlina zdravá, musíte ji pravidelně zbavovat zálistků.
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Zdroj: Fotografie: Dave Whitinger / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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