Jeden vyprodaný koncert změnil všechno. Dvojče Ivety Bartošové se po 30 letech vrací ze Švýcarska na česká pódia

Červnový vzpomínkový večer v kulturním centru na Jižním Městě měl být jednorázovou záležitostí. Komorní sál, promítané fotografie, moderátorka Lenka Páclová,
fotograf František Jirásek a na pódiu žena, kterou česká veřejnost třicet let prakticky neviděla. Ivana Bartošová, dvojče Ivety, kdysi zpěvačka vystupující pod jménem Viana, se po dekádách života ve Švýcarsku postavila před české publikum. A něco se stalo. 5. října 2026 už není vzácným hostem pietní akce. Je hlavním jménem na plakátu večera v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Kdo je Viana a proč zmizela
Ivana Bartošová nikdy nebyla jen „ta druhá sestra“. Mezi lety 1988 a 1991 nahrávala pod pseudonymem Viana, zpívala s Tanečním
orchestrem Československého rozhlasu a ve Zlatém slavíku se pohybovala kolem dvacátého místa. Měla vlastní repertoár, vlastní hlas, vlastní ambice. Podle vzpomínek Felixe Slováčka, které zprostředkovala TV Nova, to byla právě Ivana, kdo o společné vystupování stál. Iveta ne.
Po revoluci se cesty sester definitivně rozešly. Ivana zpívala ještě na zaoceánské lodi, pak se zamilovala a odešla za partnerem do Švýcarska. Rodina, podnikání, ticho.
Profesní cesty obou sester se skutečně spojily jen jednou, u duetu „S láskou“ v roce 1996. Žádný dramatický zlom, žádná veřejná roztržka. Spíš souběh prozaických okolností: změny v hudebním průmyslu devadesátých let, nový domov o tisíc kilometrů dál a osobní volba. Červnový večer, který otevřel dveře
V červnu 2026 přijela Ivana do Prahy oslavit šedesátiny. Blesk z večera v KC Zahrada popsal komorní formát: Ivana zpívala své vlastní písně i hity Ivety, Jirásek promítal dobové fotografie, Páclová moderovala vzpomínky. Překvapením večera bylo vystoupení neteře Lucie Koupanové hned v úvodu programu.
Ivana tehdy mluvila o tom, že v Česku tráví čas s rodinou a chce se potkat s fanoušky sestry. Znělo to jako rozloučení. Ukázalo se, že to byl začátek.
Zdroj fotografie: Nextfoto Z hosta hlavní tváří
Říjnový večer v Hradci Králové už má jinou váhu. Ticketportal ho popisuje pod názvem „40 let po boku Božského Káji“ a dramaturgie je jasně vypsaná:
Jirásek, Ivana, Felix Slováček, Páclová. Osobní vzpomínky na dětství, dospívání, společnou cestu životem, a k tomu vlastní i Ivetiny písně. Ivana tu není host. Je důvod, proč si lidé kupují lístek.
Podle dostupných informací pořadatelé plánují další zastávky v rámci cyklu „Ivana a Iveta 60 – Příběh dvojčat“. Kompletní itinerář se z veřejných zdrojů zatím nepodařilo potvrdit, ale směr je zřejmý: z jednoho pražského večera roste série. Nabízí se otázka, zda turné zamíří i do Frenštátu pod Radhoštěm, rodiště obou sester, zatím ale chybí konkrétní termín i sál.
Vlastní katalog, nejen Ivetin stín
Důležitý detail, který snadno zapadne: Supraphon letos vydal sampler Viana, který shrnuje Ivaniny nahrávky z osmdesátých a devadesátých let. Comeback tak nestojí jen na sentimentu kolem Ivety. Ivana má vlastní archiv, vlastní písně a vlastní neuzavřený příběh, který se teď po třiceti letech znovu otevírá.
Právě tohle bude rozhodující zkouška. Jednorázový vzpomínkový večer unese nostalgie. Série koncertů po celém Česku už vyžaduje, aby na pódiu stála zpěvačka, ne jen sestra. Červen ukázal, že Ivana Bartošová o to stojí. Podzim ukáže, jestli o to stojí i publikum za hranicemi Prahy.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová