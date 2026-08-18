Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Stoletý japonský senior je hitem internetu. Podívejte, co dělá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na videu, které zveřejnil web Asian Feed, je vidět, jak se starší muž s úsměvem a plný energie věnuje různým aktivitám během dne. Představuje realitu aktivního a plnohodnotného života ve vyšším věku a ukazuje, že starší lidé v Japonsku znají způsoby, jak trávit a užít si život, ve kterém toho tolik prožili.
Stoletý japonský senior je hitem internetu. Podívejte, co dělá

Stoletý japonský senior je hitem internetu. Podívejte, co dělá

Zdroj: Ilustrační snímek: maroke / Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Už jste doma vyřešili zastínění oken, nebo vám tam stále paří slunce? Známe možnosti
Už jste doma vyřešili zastínění oken, nebo vám tam stále paří slunce? Známe možnosti
Kvůli Karlu IV. nechali v celém okolí uřezat prasatům uši a ocásky a v Praze bylo lacino aneb První zmínky o české gastronomii
Kvůli Karlu IV. nechali v celém okolí uřezat prasatům uši a ocásky a v Praze bylo lacino aneb První zmínky o české gastronomii

O počátcích české gastronomie lze hovořit již od počátku osídlení našeho území, kdy podle pověsti praotec...

Al Capone měl bratra. „Two Gun“ Hart byl takřka opakem Ala, nakonec se jejich cesty ale přeci jen přiblížily
Al Capone měl bratra. „Two Gun“ Hart byl takřka opakem Ala, nakonec se jejich cesty ale přeci jen přiblížily

Příběh Al Caponeho dodnes patří k těm nejznámějším historkám amerického podsvětí. Málokdo už ale ví, že...

Boje formou biologických zbraní se objevovaly již stovky let před naším letopočtem. Posílání nemocných na stranu nepřátel bylo velmi účinné
Boje formou biologických zbraní se objevovaly již stovky let před naším letopočtem. Posílání nemocných na stranu nepřátel bylo velmi účinné

Války, nepokoje, protesty, demonstrace a vraždění. To není žádný trend novodobých dějin. Kořeny sahají až...

Sbíral inuitské příběhy, žil s Inuity a i on byl z části Inuit. Knud Rasmussen byl nejen etnolog, ale i průzkumník rozsáhlých arktických území
Sbíral inuitské příběhy, žil s Inuity a i on byl z části Inuit. Knud Rasmussen byl nejen etnolog, ale i průzkumník rozsáhlých arktických území

Jeho příběh není tak známý jako putování jiných dobrodruhů. Navzdory tomu je Knud Rasmussen jedním z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Další články z kategorie Zajímavosti
Zobrazit více
Zajímavosti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.