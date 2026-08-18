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Bouře v hradeckém kraji poničila kemp. Vlaky stály

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Bouře se silným větrem v pondělí odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky. Spadlé stromy zastavily provoz na železniční trati z Týniště…
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bourka-blesky

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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