Bouře v hradeckém kraji poničila kemp. Vlaky stály

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Bouře v hradeckém kraji poničila kemp. Vlaky stályPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Bouře se silným větrem v pondělí odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky. Spadlé stromy zastavily provoz na železniční trati z Týniště…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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