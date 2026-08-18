Legenda Baníku Mikloško podstoupil operaci nádoru v pánvi. Probudil se s vývodem na břiše

Luděk Mikloško poprvé veřejně promluvil o rakovině na konci roku 2024, v rozhovoru pro klubový web West Hamu. Tehdy popsal velký nádor v dolní části pánve, neúspěšnou operaci a radioterapii, která sice nádor částečně zmenšila, ale zároveň poškodila močové cesty. Důsledkem byl stomický zákrok, vývod na břiše, který zajišťuje odvod moči mimo přirozenou cestu. Mikloško se s ním probudil z operace a od té chvíle s ním žije. Ne jako pacient zavřený doma, ale jako člověk, který v červenci 2026 před kamerami rozebírá přípravu Baníku na novou ligovou sezonu.
Nádor velikosti házenkářského míče
Přesný orgán původu ani histologický typ nádoru Mikloško veřejně nepojmenoval. Popsal ho jako „obrovský nádor ve spodní části pánve“, velikostí přirovnaný k házenkářskému míči. Lékaři ho otevřeli s plánem nádor odstranit. Pod něj se ale chirurgicky nedostali. Podle Mikloškových vlastních slov „s tím nešlo nic dělat“, riziko zákroku bylo nepřijatelné. Šlo tedy o průzkumnou operaci, nikoli o úspěšnou resekci.
Následovala radioterapie. Ta nádor zmenšila, ale způsobila vedlejší poškození, konkrétně poškození močových cest. Později se v břišní dutině objevily další čtyři nebo pět nádorů. Nabídnutou chemoterapii Mikloško odmítl. Jak řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport: chtěl žít normální život a pracovat pro Baník na maximum, dokud to půjde.
Co znamená „vývod na břiše“
Vývod na břiše v Mikloškově kontextu s největší pravděpodobností znamená urostomii, stomické řešení, při kterém moč neodchází běžnou cestou, ale přes otvor v břišní stěně do speciálního sáčku. Podle Národního zdravotnického informačního portálu jde o nejméně častý typ stomie, který se ale provádí právě v případech, kdy jsou močové cesty poškozené nebo neprůchodné.
Mikloško přesný typ vývodu ve veřejných rozhovorech explicitně nepojmenoval. Spojení poškozených močových cest po radioterapii a následného stomického zákroku ale dává medicínsky jasný smysl. Stomie sama o sobě rakovinu neléčí. Řeší praktický problém, zajišťuje funkci, kterou tělo po léčbě nedokáže zvládnout přirozeně.
Ovace v Londýně, práce v Ostravě
Veřejné oznámení diagnózy přišlo 29. prosince 2024. Mikloško byl tehdy na návštěvě West Hamu, kde v devadesátých letech chytal přes dvě stě ligových zápasů. Informace o nemoci se mezi fanoušky rozšířila od bývalých spoluhráčů a před zápasem s Liverpoolem dostal od publika ovace. Byl požádán, aby situaci veřejně vysvětlil, a udělal to s otevřeností, která od té doby provází každý jeho rozhovor.
O pět dní později, 4. ledna 2025, už stál na Bazalech při startu zimní přípravy Baníku. V červnu 2026 na klubovém webu komentoval přestupovou politiku. V červenci 2026 dával rozhovor iDNES před startem ligové sezony. Žádné z těchto vystoupení nepůsobilo jako gesto nemocného člověka, který se ukáže a zmizí. Mikloško funguje v denním režimu sportovního šéfa, jedná s agenty, hodnotí hráče, cestuje s týmem.
Kde hledat pomoc
Mikloškův případ ukazuje stomii jako tvrdý, ale zvládnutelný zásah. Klíčem je správná edukace a péče, zejména v prvních týdnech po zákroku. V Česku stojí podpora na dvou pilířích:
- Stomické sestry — České ILCO zveřejňuje regionální seznam sester po celé republice včetně kontaktů.
- Domácí edukace — společnost Medimat nabízí bezplatnou edukaci nového pacienta v domácím prostředí, dlouhodobé návštěvy a pravidelnou kontrolu stomie.
Správně zvolená pomůcka, prevence podtékání a ochrana kůže kolem stomie rozhodují o tom, jestli se člověk vrátí do běžného života, nebo zůstane v izolaci. Komplikace podle odborných zdrojů nejčastěji souvisejí právě se špatně zvoleným sáčkem nebo nedostatečnou péčí, ne se stomií samotnou.
Mikloško v létě 2026 řeší kádry, přestupy a ligovou sezonu. Stomický sáček má na břiše. Jedno druhému nebrání.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle