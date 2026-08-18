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Jablonec nad Nisou omezí vjezd aut k základní škole

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Jablonec nad Nisou se chystá zavést první takzvanou školní ulici ve svém obvodu. Od podzimu, pravděpodobně již od září, nebude možné vjíždět do ulice…
skolak-dite.deti-chlapec-auto-chodec

skolak-dite.deti-chlapec-auto-chodec

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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