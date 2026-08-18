Jablonec nad Nisou omezí vjezd aut k základní škole

Jablonec nad Nisou omezí vjezd aut k základní školePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dramatická situace se odehrála v pondělí dopoledne na železničním přejezdu mezi Přerovem a Hulínem na...
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U Kozlova na Karlovarsku v úterý ráno havaroval kamion. Nákladní auto převážející balenou vodu skončilo...
Bouře se silným větrem v pondělí odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky. Spadlé...
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