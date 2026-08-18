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První manželka Pavola Habery: S touto kráskou byl ženatý před Peštovou. Rozvod proběhl neobvyklým způsobem

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Pavol Habera je dnes pro většinu fanoušků pevně spojený s Danielou Peštovou. Než ale přišla tato dlouhá a stabilní etapa, prožil patnáct let s první manželkou Naďou. Konec toho vztahu patří k momentům, o nichž mluví jen velmi opatrně.
Fotografie Pavola Habery

Fotografie Pavola Habery

Zdroj: Foto: Nextfoto, Pavol Habera na zakončení 56. ročníku MFF Karlovy Vary
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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