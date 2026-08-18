První manželka Pavola Habery: S touto kráskou byl ženatý před Peštovou. Rozvod proběhl neobvyklým způsobem

Pavol Habera je dnes pro většinu fanoušků pevně spojený s Danielou Peštovou. Než ale přišla tato dlouhá a stabilní etapa, prožil patnáct let s první manželkou Naďou. Konec toho vztahu patří k momentům, o nichž mluví jen velmi opatrně.
V In-Lifestyle nás zajímalo, kdo byla žena, která stála po boku zpěváka ještě dávno před televizní slávou a všemi společenskými akcemi. V Haberově životě totiž první manželství nepředstavovalo jen uzavřenou minulost, ale i zkušenost, která podle jeho vlastních slov bolela víc, než by člověk čekal.
První rodina zůstala stranou reflektorů
Pavol Habera byl v mládí ženatý s Naďou Haberovou a z tohoto vztahu vzešla dcera Zuzana. Právě ona byla dlouhá léta nejsilnějším pojítkem rodiny, která se jinak veřejnosti spíš stranila. Habera si své soukromí hlídal už v době, kdy s kapelou Team sbíral největší úspěchy, a o domácím zázemí proto skoro nemluvil.
O to silněji dnes vyznívají jeho starší vyjádření pro Instinkt, na která upozornil web
ProŽeny.cz. Zpěvák tehdy přiznal, že rozvod pro něj nebyl jen formálním koncem vztahu. „ Tolik let spolu, měli jsme dceru – nebylo to lehké. Tehdy jsem na tom byl vážně zle,“ uvedl . Do jeho obvykle zdrženlivého obrazu to úplně nezapadá, proto ta věta působí tak silně.
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Zuzana se narodila, když bylo Haberovi teprve třiadvacet let. To je detail, který celé téma posouvá do jiného světla. Nešlo o krátkou epizodu z mládí, ale o vztah, do něhož vstupoval hodně brzy a který běžel souběžně s prudkým růstem kariéry. U známých mužů bývá první rodina často upozaděná, přitom vznikala ještě před velkou slávou. A rozpad takového vztahu bývá citlivější, než se na první pohled zdá.
Manželství skončilo kolem roku 2000, tedy v době, kdy se podobné věci ještě nerozebíraly na sociálních sítích a veřejný tlak měl úplně jinou podobu než dnes. V redakci In-Lifestyle jsme si všimli, že právě tato zdrženlivost je na celém příběhu možná nejvýmluvnější. Žádné veřejné přestřelky, žádné detaily po dávkách, jen uzavřená kapitola, která ale zjevně zůstala hluboko pod kůží.
Dnes po boku Daniely Peštové, ale bez potřeby svatby
Po rozvodu začal Habera novou životní etapu s Danielou Peštovou, s níž je podle
ProŽeny.cz od roku 2000. Společně vychovávají dceru Ellu a syna Paula Henryho a dlouhodobě patří k nejstabilnějším párům česko-slovenské scény. Zajímavé je i to, že svůj vztah nikdy nepotřebovali potvrdit další svatbou. Foto: Nextfoto, Pavol Habera a Daniela Peštová na party UniCredit Banky
Peštová už dříve vysvětlila, že jí formát manželství nevyhovuje, a podobně to zřejmě cítí i Habera. Nebo se zkrátka přizpůsobil jejímu přání a na nic netlačí. V nedávném vyjádření pro
Super.cz navíc zpěvák jejich soužití popsal dost přímo: „ Jsme úplně obyčejní jako všichni ostatní, s obdobími nahoru a dolů.“
Příběh první manželky Pavola Habery není žádnou senzací. Je to tichá připomínka toho, že i lidé s pověstí tvrďáků mívají kapitoly, které se nevyprávějí snadno. A ty pak v paměti drží déle než lecjaká velká love story.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Kapitola před Peštovou, na kterou se pozapomnělo. Haberova první žena mu dala dceru Zuzanu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.