Martin Dejdar si užívá dovolenou s manželkou v Bulharsku. Na Facebooku ale omylem propálil detaily utajené veselky

Martin Dejdar po mimořádně náročných týdnech odcestoval na letní dovolenou do Bulharska. Na Slunečním pobřeží nostalgicky vzpomíná na dětství a společnost mu u moře dělá jeho manželka. Cestě za odpočinkem ovšem předcházelo nechtěné prozrazení termínu ostře sledované události. Herec totiž nedopatřením odhalil detaily chystané svatby svého syna Matěje.
Nostalgický návrat k moři po padesáti letech
Poslední měsíce přinesly rodině spoustu stresu a Martin Dejdar se rozhodl pro zasloužený odpočinek. Výběr prázdninové destinace padl na letovisko Sluneční pobřeží na bulharské riviéře. Právě sem jezdil na prázdniny jako malý kluk a k lokalitě chová silný citový vztah.
Na Instagramu vysvětlil, že ve stejné oblasti pobýval zhruba před padesáti lety po boku rodičů a babičky. Nyní si klidný pobyt v prostředí hotelového resortu u pláže užívá pouze s manželkou. Oba po hektickém období potřebovali na chvíli zcela vypnout.
Na zveřejněných fotografiích z prosluněné pláže pózuje zblízka v tmavých pilotkách, ve kterých se odráží obraz plážového vybavení. Jeho choť sedí vedle něj v pohodlném křesle oděná do letních bílých šatů s černou výšivkou.
Dejdar se po písku prochází v netradičním tričku. Zvolil potisk s tváří Marilyn Monroe z pera výtvarníka Štěpána Mareše. Bavlněný kousek si pořídil na pražském Betlémském náměstí u příležitosti výstavy věnované této hollywoodské hvězdě.
Smazaný příspěvek odhalil svatební tajemství
Klidnému odletu na dovolenou předcházela nečekaná komplikace ve virtuálním prostoru. Dejdarův syn Matěj totiž chystal utajovanou svatbu s influencerkou Veronicou Biasiol. Zamilovaná dvojice střežila přesné datum veselky před veřejností pečlivě. Otec ženicha ovšem na svém facebookovém profilu v návalu dojetí sdílel společnou fotografii se synem. „Poslední panák za svobodna a od zítřka už bude všechno jinak synku,“ napsal Dejdar.
Tímto komentářem omylem potvrdil, že svatební den vychází na dnešní úterní datum. Publikovaný materiál po uvědomění si chyby z internetu raději odstranil. Publikování fotek z dovolené proto mnohým sledujícím připadalo jako rychlé odvedení pozornosti od propáleného termínu velké události.
Romantické zásnuby a divoká jízda v Budapešti
Matěj a Veronica oznámili zasnoubení letos v dubnu po necelém roce trvání vztahu. K samotnému předání prstenu došlo během jejich společného zahraničního pobytu. Snoubenci radostnou novinu sdíleli se svými přáteli prostřednictvím videohovorů. Záznam překvapených reakcí rodiny pak dojatá nevěsta zveřejnila pro své sledující.
Před svatebním obřadem proběhla také tradiční dámská rozlučka. Nastávající manželka vyrazila s partou kamarádek na víkend do Budapešti. „Kdo má nejkrásnější snoubenku,“ reagoval na snímky z párty Matěj ve veřejném komentáři. Influencerka se v minulosti netajila náklonností k ženám a dříve tvořila pár s pokerovou hráčkou Barborou Mlejnkovou. Nyní ovšem stane před oltářem po boku Matěje Dejdara.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (instagram, facebook, facebook).