Od 10. srpna musíte fotky do Google Fotek nahrávat ručně. Automatická synchronizace z počítače končí bez náhrady

Kdo si zvykl na pohodlí, kdy stačilo jednou vybrat složky a aplikace Disk pro počítače tiše odeslala každý nový snímek do cloudu, musí změnit návyky. Od 10. srpna 2026 totiž tato funkce v desktopové aplikaci neexistuje, Google ji zrušil, aniž by v Disku pro počítače nabídl jakoukoli náhradu. Alternativa sice existuje, ale je jinde: přímo ve webovém rozhraní Fotek Google na adrese photos.google.com. Tam si uživatel může fotky importovat ručně, případně znovu nastavit průběžné zálohování vybraných složek. Jenže to už není totéž co nativní desktopový proces běžící na pozadí. Je to méně pohodlné, protože potřebujete otevřít kartu prohlížeče, a na některé funkce, třeba synchronizaci Apple Photos Library na macOS, můžete rovnou zapomenout.
Co přesně se změnilo a kdy
Google změnu rozfázoval do dvou kroků. Už 15. června 2026 přestal Disk pro počítače přijímat nové složky k záloze do Fotek Google. Složky, které byly nastavené dříve, se ještě synchronizovaly. Od 10. srpna 2026 skončila podpora zálohování do Fotek Google v Disku pro počítače úplně. Harmonogram potvrzuje oficiální česká nápověda Googlu.
Důležité upřesnění: změna se týká výhradně desktopové cesty přes aplikaci Disk pro počítače. Mobilní záloha v aplikaci Fotky Google na Androidu i iPhonu funguje dál, stačí mít zapnutou volbu Záloha v nastavení. A fotky nahrané do cloudu před 10. srpnem nikam nezmizely. Google uvádí, že dříve zálohované položky zůstávají v knihovně Fotek Google beze změn.
Jak teď fotky z počítače nahrát
Webové rozhraní Fotek Google nabízí tři cesty. Žádná z nich není vhodná jako původní desktopová synchronizace, ale každá pokrývá jiný scénář.
- Jednorázový import: Na photos.google.com klikněte Vytvořit a přidat fotky → Importovat fotky, vyberte soubory a potvrďte. Funguje i prosté přetažení souborů do okna prohlížeče.
- Průběžné zálohování složek: Ve stejné nabídce zvolte Zálohování složek, vyberte složky na disku a udělte potřebná oprávnění. Háček: aby záloha běžela, musí zůstat otevřená stránka Fotek Google nebo spuštěná webová aplikace Fotky. Zavřete prohlížeč a synchronizace se zastaví.
- Import z Disku Google: Pokud už máte fotky uložené na Disku Google, použijte Přidat → Disk Google, vyberte soubory a nahrajte je. Pozor: kopie ve Fotkách se znovu započítává do limitu úložiště vašeho účtu.
Limity pro nahrávání zůstávají stejné: fotky do 200 MB nebo 200 megapixelů, videa do 10 GB. Podporovány jsou například formáty JPEG, HEIC, PNG, WebP, GIF, AVIF, většina RAW formátů a videa MP4, MOV, AVI nebo MKV. Podrobnosti najdete v nápovědě Fotek Google pro počítač.
Proč se funkce Google zrušila
Oficiální vysvětlení nezní „šetříme peníze“. Google dlouhodobě odděluje Disk a Fotky jako dvě samostatné služby. Kořeny sahají do roku 2019, kdy Google na svém blogu vysvětlil, že propojení obou produktů uživatele mátlo: lidé nevěděli, jestli smazání souboru na Disku smaže i fotku ve Fotkách, a docházelo k nechtěným ztrátám. Tehdy skončila automatická obousměrná synchronizace mezi Diskem a Fotkami.
Aktuální krok je logickým pokračováním téhož trendu. Google změnu formuluje jako přesun do nového rozhraní Fotek Google, kde má uživatel nad nahráváním přímou kontrolu. V praxi to ale znamená ztrátu komfortu: místo nativní aplikace běžící tiše na pozadí teď záleží na otevřeném prohlížeči.
Co na tom ztratí běžný uživatel
Největší dopad pocítí lidé, kteří pravidelně stahují fotky z fotoaparátu do složek na počítači a spoléhali se na automatickou zálohu. Ti teď musí buď po každém přenosu fotky ručně importovat, nebo si nastavit webové zálohování složek a hlídat, aby zůstal prohlížeč otevřený.
Specifická ztráta se týká uživatelů macOS: desktopová aplikace Disk pro počítače uměla synchronizovat systémovou knihovnu fotek (Apple Photos Library). Webové Zálohování složek ve Fotkách Google tuto možnost nepodporuje. Kdo spoléhal na tuto cestu, nemá v ekosystému přímou náhradu.
Pro technicky zdatné existují nástroje třetích stran, například rclone s backendem pro Google Photos. Jenže rclone pracuje přes Google Photos Library API, které má vlastní omezení: operuje primárně s obsahem vytvořeným danou aplikací a není plnohodnotnou správou celé knihovny. Jako běžná spotřebitelská náhrada proto neslouží.
Vaše staré fotky jsou v bezpečí, mobilní záloha běží dál a svět se nezhroutil. Zhroutil se ale jeden z nejpohodlnějších postupů pro každého, kdo fotil na klasický fotoaparát a chtěl mít snímky automaticky v cloudu, a Google za něj nenabídl nic, co by fungovalo stejně hladce.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda