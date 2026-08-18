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Bobina z Bachelora usedla za volant auta za 5 mega. Kolegové jen zírali

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Dennívýzva
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Po menší roli v letní komedii Bardotky dostala Denise Ayverdi alias Bobina další filmovou příležitost. V Bojovníkovi ztvárňuje přítelkyni zpěváka Calina a před kamerou ji čekala i pořádná výzva – usednout za volant luxusního sporťáku Lamborghini Gallardo, jehož pořizovací cena se pohybuje okolo pěti milionů.
Denise Ayverdi, Calin

Denise Ayverdi, Calin

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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