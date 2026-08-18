Podzimní věnec z hortenzií je působivou dekorací pro začátek podzimu. Květy při zasychání krásně mění barvu a při správném umístění dekorace může vydržet celou sezonu.
Podzimní věnec na dveře z hortenzií působí elegantně a přirozeně
Květy hortenzií jsou pro
podzimní věnec ideální, protože při zasychání krásně mění barvu a dekorace může vydržet celou sezonu. Stačí jednoduchý korpus a několik přírodních doplňků. Co budete potřebovat Slaměný nebo proutěný korpus Několik květů hortenzií Zahradnické nůžky Floristický drát Sušené trávy nebo obilí Šípky, šišky či drobné větvičky podle chuti Čtěte také: Co zasadit do podzimního truhlíku místo muškátů? Skvěle vypadá vřes, dlužicha, břečťan i trávy Jak vytvořit podzimní věnec z hortenzií krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak vytvořit podzimní věnec z hortenzií krok za krokem 1. Připravte hortenzie
Pro výrobu
podzimního věnce z hortenzií jsou ideální květy, které už začínají ztrácet sytou barvu a mají pevnější strukturu. Odstřihněte je s kratším stonkem a nechte je dobře proschnout ve stínu na větraném stanovišti. 2. Připravte korpus
Vyberte proutěný nebo slaměný základ. Pokud chcete přirozenější vzhled, nechte část korpusu záměrně viditelnou.
3. Připevněte hortenzie
Květy hortenzií si nejdříve na korpus rozmístěte nanečisto. Vyzkoušet můžete hned dvě varianty. Můžete pokrýt celý obvod, nebo vsadit na elegantnější variantu, kdy jsou hortenzie soustředěné pouze do jedné části. Jednotlivé stonky připevněte floristickým drátem.
Čtěte také: Jak vytvořit podzimní truhlíky, které budou krásné od září až do prvních mrazů 4. Přidejte podzimní detaily
Mezi hortenzie vložte několik klasů obilí, travin, šípků nebo drobných větviček. Nepřehánějte to – právě několik jednoduchých přírodních prvků nechá vyniknout velké květy hortenzií.
5. Jak věnec uchovat
Podzimní věnec z hortenzií zavěste na místo chráněné před deštěm a přímým sluncem. Vlhkost může sušené květy poškodit a silné slunce urychluje jejich blednutí.
Tip redakce
Pokud chcete vytvořit elegantní vzhled, kombinujte hortenzie v několika odstínech – například krémovou, růžovou a zelenohnědou. Výsledek bude působit přirozeněji než věnec z jediného odstínu.
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Autor:
Kristýna Franclová
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