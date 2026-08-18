Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Legendární šampion má jasno. Machačev už podle něj předčil Jona Jonese

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Islam Machačev po UFC 330 přidal sedmnáctou výhru v UFC v řadě a překonal rekord Andersona Silvy. Anatoly Malykhin ho po dalším triumfu postavil na první místo v historii MMA.
Legendární šampion má jasno. Machačev už podle něj předčil Jona Jonese

Legendární šampion má jasno. Machačev už podle něj předčil Jona Jonese

Zdroj: UFC
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Pivo před vážením a podobné kousky. Hvězdy UFC popsaly zajímavé momenty při shazování
Pivo před vážením a podobné kousky. Hvězdy UFC popsaly zajímavé momenty při shazování
Bývalý bojovník UFC odmítl vinu. Podle žalobce se měl pokusit srazit manželku autem
Bývalý bojovník UFC odmítl vinu. Podle žalobce se měl pokusit srazit manželku autem

Bývalý titulový vyzyvatel UFC Anthony Smith odmítl vinu ve všech čtyřech bodech obžaloby. Případ se vrátí...

Israel Adesanya: Machačev je nejlepší bojovník na světě
Israel Adesanya: Machačev je nejlepší bojovník na světě

Israel Adesanya před UFC 330 věřil Ianu Machadovi Garrymu. Po výhře Islama Machačeva však názor změnil a...

U boxerského ringu fandila Kličkovi. Matka jeho dcery zemřela ve 36 letech
U boxerského ringu fandila Kličkovi. Matka jeho dcery zemřela ve 36 letech

Hayden Panettiere byla v době největších boxerských úspěchů Vladimira Klička pravidelně u ringu. Jejich...

Armáda měla zachránit UFC v Bílém domě. White smetl divokou teorii
Armáda měla zachránit UFC v Bílém domě. White smetl divokou teorii

Bouře mířící na Washington se před UFC Freedom 250 Bílému domu nakonec vyhnula. Na internetu se rozjela...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.