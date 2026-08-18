Jeff Bezos míří do fotbalu: jeho skupina je blízko získání třetinového podílu v Liverpoolu za 38 miliard Kč

Sama ta částka říká víc než cokoli jiného. Když Fenway Sports Group v říjnu 2010 kupovala celý Liverpool, zaplatila 300 milionů liber. Teď menšinový balík stojí čtyřapůlkrát víc než tehdy celý klub. Pokud se podíl skutečně blíží třiceti procentům, jak uvádí agentura
AP, implikovaná hodnota Liverpoolu dosahuje zhruba 4,5 miliardy liber, tedy patnáctinásobek oproti roku 2010. Příběh tak není jen o tom, že nejbohatší člověk planety vstupuje do fotbalu. Je o tom, jak moc se anglický fotbal za patnáct let proměnil v investiční třídu srovnatelnou s technologickými giganty. Kdo ve skutečnosti kupuje a kdo řídí
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tisková zpráva FSG z pátku 14. srpna 2026 hovoří o „závazné dohodě“ s konsorciem 1892 Holdings. To vede a řídí Amit Bhatia, britsko-indický podnikatel s osmnáctiletou zkušeností v Queens Park Rangers. Konsorcium tvoří tři pilíře: Amit Bhatia a Mittal Family Trusts, hlavní vyjednavač a veřejná tvář transakce. K5 Sports, fond, v němž je Jeff Bezos označen jako hlavní investor. EE Capital, rodinná investiční kancelář Elaine a Eduarda Saverinových, spoluzakladatele Facebooku.
Bezos tedy není přímým kupcem podílu v Liverpoolu. Vstupuje nepřímo, přes investiční fond uvnitř širšího konsorcia. Je to jeho první veřejně potvrzená fotbalová investice, ale architektura obchodu připomíná spíš transakci soukromého kapitálu než scénář „miliardář přebírá klub“. Klíčový detail: FSG si ponechává většinové vlastnictví i operativní kontrolu. Žádná výměna vedení, žádný nový šéf.
Proč FSG prodává, a proč právě teď
Liverpool není v krizi. Ve finančním roce do 31. května 2024 vykázal obrat 613,8 milionu liber a komerční výnosy přes 308 milionů liber. Jenže zároveň skončil se ztrátou před zdaněním 57,1 milionu liber a meziúvěrem od mateřské společnosti ve výši 198,7 milionu liber, který financoval rozšíření Anfieldu. Po konci účetního období klub refinancoval úvěrovou facilitu na 350 milionů liber.
Není to poprvé, co FSG sáhla po menšinovém investorovi. Už dříve využila vstup fondu Dynasty Equity ke splacení bankovního dluhu z pandemie a k financování tréninkového centra v Kirkby i dalších projektů. Nynější kolo je logickým pokračováním téže strategie: přivést čerstvý kapitál a expertizu, aniž by se pustilo řízení z rukou. FSG v oznámení mluví o „dlouhodobých růstových ambicích“ a o spojení zkušeností z byznysu, technologií a investic.
Redakční dedukce je nasnadě: nejde o exit, ale o další fázi kapitalizace klubu, který potřebuje financovat infrastrukturu a zároveň zůstat konkurenceschopný na trhu, kde pravidla utahují šrouby.
Kolik to je v kontextu fotbalu
Částka 1,35 miliardy liber, tedy oněch zhruba 38 miliard korun, je jako menšinová investice mimořádná. Pro srovnání:
Transakce Rok Typ Hodnota FSG kupuje celý Liverpool 2010 Plný převzetí 300 mil. £ Boehly/Clearlake kupuje celou Chelsea 2022 Plný převzetí 4,25 mld. £ Ratcliffe kupuje 25 % Man United 2023 Menšinový vstup 1,25 mld. $ + 300 mil. $ infra 1892 Holdings kupuje ~30 % Liverpoolu 2026 Menšinový vstup 1,35 mld. £
Ratcliffeho vstup do Manchesteru United je nejbližší paralela, ale s jedním zásadním rozdílem: Ratcliffe vedle podílu převzal i řízení fotbalových operací. V Liverpoolu nic takového oznámeno nebylo. Bezosovo konsorcium kupuje ekonomickou expozici a budoucí strategický vliv, ne okamžitou vládu nad sestavou nebo přestupovou politikou.
Co to znamená pro fanoušky, a co ne
Nový kapitál automaticky neznamená neomezené utrácení za hráče. Premier League od sezony 2026/27 zavádí pravidlo Squad Cost Ratio, které váže mzdové a přestupové náklady na 85 % příjmů z fotbalu. I kdyby konsorcium nalilo do klubu miliardy, utrácet je může jen tak rychle, jak rychle roste příjmová báze.
Obavy ze „ztráty identity“ zatím nemají oporu v oznámených krocích. Liverpool disponuje institucionální pojistkou v podobě
Supporters Board, který má konzultační roli u ticketingu, stadionu, klubové identity a dalších témat blízkých fanouškům. Změny vstupenek pro sezonu 2026/27 klub ohlásil už 1. června, tedy měsíce před uzavřením dohody s konsorciem, a týkají se věrnostního systému a ochrany proti překupníkům, nikoli nového investora. České fanoušky transakce bezprostředně neovlivní ani v otázce přenosů: práva Premier League pro Česko na sezony 2025/26 až 2027/28 drží CANAL+. Širší trend: kluby jako prémiová aktiva
Liverpoolský obchod zapadá do vlny, která proměňuje anglický fotbal. Menšinové vstupy přes konsorcia a fondy nahrazují model jednoho majitele s jedním šekem. Čeští investoři jako Daniel Křetínský ve West Hamu jsou součástí téhož proudu. Kluby se chovají jako prémiová aktiva, do nichž se vstupuje po vrstvách, přes menšinové podíly, syndikované fondy a strukturované transakce.
Dohoda s 1892 Holdings zatím čeká na regulatorní schválení a splnění standardních uzavíracích podmínek. Až projde, Liverpool bude mít v pozadí jméno, které zná celý svět. Ale klíče od Anfieldu zůstanou tam, kde byly posledních šestnáct let.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Roman Vágner