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Jeff Bezos míří do fotbalu: jeho skupina je blízko získání třetinového podílu v Liverpoolu za 38 miliard Kč

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Konsorcium 1892 Holdings, v němž je zakladatel Amazonu hlavním investorem jednoho ze tří fondů, uzavřelo s vlastníkem Liverpoolu dohodu o menšinovém podílu za 1,35 miliardy liber.
Jeff Bezos míří do fotbalu: jeho skupina je blízko získání třetinového podílu v Liverpoolu za 38 miliard Kč

Jeff Bezos míří do fotbalu: jeho skupina je blízko získání třetinového podílu v Liverpoolu za 38 miliard Kč

Zdroj: Seattle City Council/ Creative Commons Attribution 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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