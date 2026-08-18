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Úspěch v olomoucké zoo. Po osmi letech se narodila mláďata zoborožce šedolícího

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Chovatelé v olomoucké zoologické zahradě zaznamenali velký úspěch, po osmi letech se zde narodila dvě mláďata zoborožce šedolícího. Zoo zoborožce chová od roku 2003, do roku 2019 se jí podařilo odchovat 15 mláďat.
Zoborožec šedolící

Zoborožec šedolící

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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