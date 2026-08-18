Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Blahodárné účinky zázvoru znali lidé už ve středověku. Moudré léčebné postupy našich předků stojí za vyzkoušení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přednosti zázvoru jsou obecně známé. Nejenže je to výborné afrodiziakum, ale působí také regeneračně i preventivně.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Ideální snídaně pomůže shodit přebytečná kila. Podle zkušené dietoložky by na talíři neměla chybět hlavně vejce
Ideální snídaně pomůže shodit přebytečná kila. Podle zkušené dietoložky by na talíři neměla chybět hlavně vejce
Křen má až zázračné účinky. Tradiční příloha ke klobáse pomáhá bojovat s potížemi, o kterých mnozí nemají tušení
Křen má až zázračné účinky. Tradiční příloha ke klobáse pomáhá bojovat s potížemi, o kterých mnozí nemají tušení

Křen je kořenová zelenina známá svou ostrou chutí a vůní. Používá se po celém světě již tisíce let, obvykle...

Vlašské ořechy prospívají zdraví mnoha způsoby. O jejich skutečné síle však většina lidí nemá ani tušení
Vlašské ořechy prospívají zdraví mnoha způsoby. O jejich skutečné síle však většina lidí nemá ani tušení

Již několik výzkumů potvrdilo, že pravidelná konzumace vlašských ořechů přináší řadu přínosů pro naše...

Bolest jazyka může upozorňovat na vážná onemocnění. Patří mezi ně také papilitida nebo nepříjemná kandidóza
Bolest jazyka může upozorňovat na vážná onemocnění. Patří mezi ně také papilitida nebo nepříjemná kandidóza

Bolest jazyka může být důsledkem řady nepříjemností, a proto není nikdy dobré ji ignorovat. Jakmile se...

Lékaři důsledně tají tato rizika užívání ibuprofenu. Většina lidí tak ohrožuje své zdraví, stejnou chybu nedělejte
Lékaři důsledně tají tato rizika užívání ibuprofenu. Většina lidí tak ohrožuje své zdraví, stejnou chybu nedělejte

Pokud často užíváte ibuprofen, pozor na jeho vedlejší účinky. Stačí ho zkombinovat s nesprávnými prostředky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.