Tisíce domácností v Pardubickém kraji se ocitly bez proudu

Tisíce domácností v Pardubickém kraji se ocitly bez prouduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zaznamenaly od začátku roku do poloviny srpna mírný nárůst poruch na...
Dramatická situace se odehrála v pondělí dopoledne na železničním přejezdu mezi Přerovem a Hulínem na...
Dva kilometry nové dálnice D6 u Lubence na Lounsku měly být hotové na přelomu let 2025 a 2026, jenže stavba...
Větší města Karlovarského kraje prošla posledními čtyřmi lety bez výrazných finančních otřesů, jejich...
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