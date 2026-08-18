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Víš, že to s ním nikam nevede. Tak proč ho pořád nemůžeš dostat z hlavy?

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Dnes sis možná řekla, že už to uděláš. Žádné další „uvidíme“, žádné čekání, jestli se něco změní, žádné malé dávky naděje pokaždé, když se ozve. Víš, že tenhle vztah nemá budoucnost, a dokonce umíš vyjmenovat důvody. Jenže pak přijde chvíle, kdy bys měla opravdu zavřít dveře, a zjistíš, že ruka na klice je mnohem těžší, než sis představovala.
Víš, že to s ním nikam nevede. Tak proč ho pořád nemůžeš dostat z hlavy?

Víš, že to s ním nikam nevede. Tak proč ho pořád nemůžeš dostat z hlavy?

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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