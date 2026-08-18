Móda znovu přidává objem tam, kde ho dlouho ubírala, a nejde jen o další trend

Nejde však jen o další módní cyklus. Přehlídky pro sezónu podzim/zima 2026/27 ukazují, že návrháři znovu pracují s dramatickou ženskou siluetou, objemem a proporcemi. Boky rozšiřují pomocí korzetů, peplum střihů, řasení, výztuh či konstrukcí připomínajících historické sukně. Výsledkem je silueta, která se nesnaží tělo opticky zmenšit. Naopak, nechává ho vystoupit do prostoru.
Móda znovu přidává objem tam, kde ho dlouhou dobu spíše ubírala. Jak móda v minulosti měnila pohled na lidské tělo
Módní ideály se neustále mění. Jednou je v centru pozornosti pas, jindy ramena, nohy, břicho nebo zadek. To, kterou část těla
oblečení zvýrazňuje, přitom není jen otázkou střihu. Souvisí s dobovou estetikou, společenskou atmosférou i s tím, co v daném období znamenalo působit moderně či sebevědomě.
Ve 40. letech byla výrazným prvkem siluety ramena. Po válce se pak pozornost přesunula k pasu a spodní části těla. New Look Christiana Diora z roku 1947 postavil ikonickou siluetu na kontrastu úzkého pasu a objemných sukní, které ženskou postavu rozšiřovaly směrem k bokům.
V 60. letech se pravidla opět změnila. Mini sukně přesunula pozornost na nohy a stala se symbolem mladistvé, uvolněné estetiky. O dvě desetiletí později se ženská silueta zvětšovala opačným směrem. Výrazná ramena a objemná saka éry power dressingu měla působit autoritativně a sebevědomě. I zde oblečení měnilo proporce těla tak, aby žena v něm zabírala více prostoru.
V 90. letech se do popředí dostalo odhalené tělo a výraznější zdůrazňování jeho křivek. Éra Y2K pak přesunula pozornost ke středu těla: nízký sed kalhot, crop topy a odhalené břicho vytvořily jeden z nejvýraznějších módních obrazů začátku nového milénia. Později přišly průsvitné šaty a takzvané „naked dresses“, které už nezvýrazňovaly pouze jednu konkrétní část těla, ale pracovaly s jeho odhalením jako celkem.
Móda tak tělo nikdy nepřestává upravovat. Někdy ho odhaluje, jindy zakrývá, prodlužuje, stahuje nebo rozšiřuje. Nyní se pozornost znovu přesouvá k bokům. A tentokrát je návrháři nezvýrazňují tím, že by je odhalovali, ale tím, že je doslova vytvářejí.
Návrat boků na světových molech pro sezónu podzim/zima 2026/27
Na
přehlídkách pro sezónu podzim/zima 2026/27 se výrazné boky objevují v různých podobách. Někdy je vytváří samotná konstrukce oděvu, jindy korzet, peplum, řasení nebo výztuha. Společným jmenovatelem je změna přirozené linie těla a záměrné rozšíření siluety právě v této oblasti.
Alaïa ukazuje, jak dramatického efektu dosáhnout i samotnou prací s látkou. Na výrazném korzetovém modelu se materiál soustředí přímo v oblasti boků, kde vytváří objemnou, téměř sochařskou siluetu. Výsledek připomíná historická období, kdy se ženské boky rozšiřovaly pomocí konstrukcí ukrytých pod sukněmi.
Foto: Alaïa
S podobným principem, byť v subtilnější podobě, pracuje Chanel. Zakřivené a lemované detaily kopírují linii boků a zároveň ji opticky rozšiřují. Výsledek nepůsobí kostýmně, přesto stále mění proporce postavy.
U Diora hraje důležitou roli peplum. Variace ikonické „Bar jacket” rozšiřují siluetu pod pasem a vytvářejí výraznější přechod mezi úzkým pasem a boky. Historický odkaz tak zůstává přítomný, ale dostává současnější podobu.
Erdem se k minulosti vrací ještě otevřeněji. Bohaté materiály, krajka, satén, brokáty a dramatické proporce vytvářejí romantické siluety, které připomínají období, kdy bylo zvětšování boků přirozenou součástí konstrukce ženského oděvu.
Saint Laurent tento princip posouvá k večerní módě. Na vybraných modelech se objevuje výrazné rozšíření po stranách, které připomíná historické siluety typu „panier“. Namísto nenápadného kopírování těla tak vzniká jeho nová, uměle vytvořená kontura.
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Stella McCartney ukazuje, že výrazné boky nemusí zůstat pouze u dramatických večerních modelů. Rozšíření v této oblasti se objevuje i v jednodušších siluetách, které využívají stejný princip v nositelnější podobě.
V kolekci Junya Watanabeho se boky mění téměř v architektonickou konstrukci. Pevné materiály a výrazné objemy vytvářejí siluety připomínající ochranné brnění. Jeho interpretace tak ukazuje, že výrazné boky nemusí znamenat romantiku, korzety a historické kostýmy. Mohou být futuristické, technické a dokonce agresivní.
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Duran Lantink, který tvoří pro Jean Paul Gaultier, zase pracuje s proporcemi až na hranici surrealismu. V jednom případě jsou boky oblé a výrazně široké, v jiném vytváří nařasená látka tak velký objem, že připomíná divadelní oponu.
Právě rozmanitost těchto interpretací je na současném návratu boků zajímavá. Nejde o jednu konkrétní siluetu ani o návrat jediného historického tvaru. Boky mohou být romantické, futuristické, elegantní i záměrně přehnané. Podstatné je, že se opět stávají místem, se kterým návrháři vědomě pracují.
Marie Antoinetta jako nová módní ikona?
Možná si říkáte, že tohle všechno už tady bylo. A máte pravdu. Stejně jako mnoho jiných věcí v módě ani návrat výrazných boků není úplně nový. Rozšířené sukně, korzety a dramatické proporce okamžitě připomínají historické siluety 18. a 19. století. Jednou z nejvýraznějších postav spojených s tímto vizuálním světem je Marie Antoinetta.
Její estetika se v posledních letech vrací v různých podobách – od módy přes film až po popkulturu. Nejde přitom pouze o konkrétní historickou postavu. Marie Antoinetta se stala zkratkou pro svět, v němž oblečení nemusí být praktické ani nenápadné. Může být přehnané, dekorativní a teatrální.
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A právě taková nálada se v současné módě znovu objevuje. Na mola se vracejí volány, řasení, krajka, korzety, dramatické sukně a siluety, které odmítají zůstat nenápadné. Po období strohého minimalismu tak přichází chuť po něčem větším, zdobnějším a trochu nerealistickém.
Oblečení nám totiž umožňuje na chvíli vstoupit do jiného světa, jiného období nebo dokonce jiné verze sebe sama. Historické siluety jsou pro takový módní únik ideální a široké boky patří mezi jejich nejvýraznější prvky.
Široké boky znamenají víc než jen estetiku
Výrazná silueta může fungovat i jako symbol. Ženské
tělo a jeho proporce se po staletí spojovaly s představami o ženskosti, přitažlivosti, plodnosti či společenském postavení. Zároveň dnes intenzivněji přemýšlíme o tom, kdo určuje, jak má ženské tělo vypadat a proč by se mělo neustále přizpůsobovat aktuálnímu ideálu.
Právě proto je možné současný návrat k výrazným bokům číst i jako vizuální metaforu. Velká sukně, korzet nebo konstrukce rozšiřující boky vytváří kolem těla určitou hranici. Žena v takovém oblečení nezabírá méně místa, ale více.
Neznamená to, že každý návrhář vědomě vytváří politické poselství. Ani to, že každá žena, která si takovou siluetu oblékne, chce něco demonstrovat. Móda však umožňuje číst stejný vizuální prvek i jako otázku osobního prostoru, sebevědomí a práva nebýt neustále opticky „zmenšována“.
V tomto smyslu je návrat výrazných boků zajímavější než obyčejná změna módní siluety. Tělo nemusí být v oblečení menší, štíhlejší ani dokonalejší. Oděv ho může záměrně zvětšit a udělat z jeho objemu hlavní součást celého looku.
Čím se dnešní trend liší od módy roku 2000?
Boky byly velkým tématem i kolem roku 2000. Tehdy však byl trend postavený na úplně jiném principu. Kalhoty měly tak nízký sed, že neseděly na přirozené linii boků, ale hluboko pod ní. Low-rise estetika odhalovala břicho a boky a byla úzce spojená s tehdejším ideálem štíhlého těla. Tělo se muselo přizpůsobit oblečení.
Dnešní trend funguje opačně. Boky nemají být zakryté ani opticky zmenšené. Stávají se přímo součástí designu. Oblečení je může vytvořit, zvětšit nebo dramaticky změnit jejich proporce. A právě v tom je rozdíl mezi Y2K a současným návratem boků. V roce 2000 bylo ideálem mít tělo, které se vejde do trendu. V roce 2026 se trend snaží vytvořit siluetu kolem těla.
To samozřejmě neznamená, že dnešní móda už nemá žádná pravidla. Módní ideály se stále mění a každý trend přináší nový typ estetických očekávání. Rozdíl je spíše v tom, co od těla oblečení požaduje. Po éře, v níž jsme se ho snažili prodloužit, zeštíhlit, stáhnout nebo odhalit, přichází silueta, která dělá něco jiného: přidává mu objem.
Foto: Dior
Po výrazných ramenou 80. let, odhaleném břiše éry Y2K a minimalistickém quiet luxury se ženská silueta opět stává velkou, dramatickou a viditelnou. Výrazné boky se vracejí jako jeden ze způsobů, kterými současná móda mění proporce těla. A možná právě proto působí tak sebevědomě: tentokrát je nemusíme zmenšovat. Můžeme je nechat zabírat prostor.
Zdroje: Autorský text, Alaia, Dior, Jean Paul Gaultier, Saint Laurent, Junya Watanabe