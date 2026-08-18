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Móda znovu přidává objem tam, kde ho dlouho ubírala, a nejde jen o další trend

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Pokud pravidelně sledujete dění v módním světě, určitě jste si všimli zajímavé změny. Po období, kdy v šatnících vládla jednoduchost, minimalismus a nenápadný luxus, přichází výrazný posun. Módní domy a světoví návrháři obrátili pozornost k části těla, kterou jsme se v posledních desetiletích často snažili opticky zmenšovat nebo skrývat. Na světová mola se vracejí výrazné boky.
Móda znovu přidává objem tam, kde ho dlouho ubírala, a nejde jen o další trend

Móda znovu přidává objem tam, kde ho dlouho ubírala, a nejde jen o další trend

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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