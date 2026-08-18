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Hynek Čermák se konečně pochlubil nádhernými fotkami ze svatby. Jeho nevěsta ohromila pohádkovými šaty

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Hynek Čermák potvrdil novou životní kapitolu svatebními snímky. Největší pozornost ale poutá nevěsta Veronika, která místo okázalé róby zvolila jemný a nečekaně moderní model.
Fotografie Hynka Čermáka

Fotografie Hynka Čermáka

Zdroj: Foto: NextFoto, Hynek Čermák na premiéře filmu Aristokratka ve varu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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