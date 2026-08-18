Hynek Čermák se konečně pochlubil nádhernými fotkami ze svatby. Jeho nevěsta ohromila pohádkovými šaty

Hynek Čermák potvrdil novou životní kapitolu svatebními snímky. Největší pozornost ale poutá nevěsta Veronika, která místo okázalé róby zvolila jemný a nečekaně moderní model.
Hynek Čermák překvapil své fanoušky radostnou novinkou. Herec se podruhé oženil a nyní zveřejnil také první pořádné svatební fotografie. Ze snímků je patrné, že si s Veronikou Šmídovou svůj velký den užili podle svých představ. Svatba se nesla v komorním duchu a podle dostupných informací se uskutečnila v Jevanech u chaty Švýcar na břehu rybníka. Právě přírodní kulisy dodaly fotografiím velmi romantickou atmosféru, jak jsme si na In-Lifestyle všimli.
Nevěsta zazářila v rafinovaných šatech
Největší pozornost na společných snímcích, které Hynek Čermák zveřejnil na svém Instagramu, pochopitelně přitahuje nevěsta. Veronika se vyhnula klasickým princeznovským svatebním šatům a vsadila na dlouhé, bílé a velmi vzdušné šaty inspirované řeckým stylem. Model s jemně splývavou látkou a vázáním kolem krku působil étericky a připomínal šaty, v nichž si člověk snadno představí antickou bohyni. Odhalená ramena a rafinovaně řešený živůtek navíc nechaly vyniknout její štíhlou postavu i decentní tetování. Černý pásek v pase pak jednoduchému modelu dodal moderní kontrast.
Ani ženich nezůstal pozadu. Čermák tentokrát nezvolil klasický svatební smoking, ale osobitější outfit, který k němu podle fotografií skvěle sedl. Zvolil výraznější oblek s jemným proužkem, bílou košili a vestu. Nechyběla ani květinová korsáž a herec si dovolil dokonce sluneční brýle, takže jeho svatební vzhled působil elegantně, ale zároveň uvolněně. S Veronikou tvořili velmi dobře sladěný pár a z obou je na fotografiích znát spokojenost.
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Gratulovala řada známých tváří
Spokojenost ostatně vyjádřil herec i svým krátkým vyjádřením pro deník Super: „Oženil jsem se. Jsem šťastnej a pln sil! Mám silnou ženu, která stojí při mně,“ pochvaloval si Veroniku Šmídovou, která se po jeho boku začala objevovat loni, krátce poté, co herec oznámil rozchod s manželkou a herečkou Veronikou Čermák Mackovou. Veronika je o 26 let mladší než herec a působí mimo hereckou branži.
Pod svatebními fotografiemi se vzápětí začaly hromadit gratulace od kolegů i fanoušků. Mezi prvními se ozvali například Jana Plodková, Lenka Vlasáková nebo Markéta Hrubešová. „Velká gratulace,“ napsala Jana Plodková, zatímco Lenka Vlasáková vzkázala: „Hynečku, vše krásné vám přejeme.“ Markéta Hrubešová pak přidala jednoduché, ale výstižné: „Láska je nejvíc.“ Gratulaci poslali také Marta Jandová, Nela Boudová, Roman Vojtek či Vendula Pizingerová. „Krásní jste, velkou pusu a gratulaci posílám,“ vzkázala také Marta Dřímal Ondráčková.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Hynek Čermák se pochlubil fotkami ze svatby. Nevěsta v originálních šatech zářila jako řecká bohyně byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.