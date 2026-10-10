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Vítězem voleb v Plzni bude ANO, STAN na druhém místě převálcoval ODS

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Komunální volby v Plzni dle propočtu vyhrálo ANO, má 32,86 procenta. Na druhém místě bude pravděpodobně STAN, má 17,03 procenta. Třetí ODS má zatím 14,9 procenta. Voličská účast dosáhne přibližně 40,26 procenta. Nejvíce se radovali ve svém štábu Starostové.
Vítězem voleb v Plzni bude ANO, STAN na druhém místě převálcoval ODS

Vítězem voleb v Plzni bude ANO, STAN na druhém místě převálcoval ODS

Zdroj: Richard Beneš, Zuzana Pešková
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 19:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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