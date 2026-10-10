Vítězem voleb v Plzni bude ANO, STAN na druhém místě převálcoval ODS

Vítězné ANO mělo svůj štáb tradičně v Cafe la Rose v centru města. „Výsledek je podstatně lepší než minule, máme o čtyři mandáty víc. Vypadá to, že lidé ocenili naši práci a já bych jim chtěl poděkovat, že přišli k volbám a vyjádřili nám podporu,“ řekl pro naši redakci lídr ANO a současný primátor Roman Zarzycký (ANO).
O 47 míst v plzeňském zastupitelstvu se ucházelo 13 subjektů s 550 kandidáty. Minulé volby vyhrálo těsně Spolu před ANO, přesto v čele města neusedlo. Ještě o volební noci oznámil současný Roman Zarzycký, že vládnoucí koalicí bude ANO, STAN, Piráti s podporou dvou nezávislých kandidátů za SPD. Neuběhlo ani 24 hodin a tato koalice se po obrovské vlně kritiky rozpadla. Přeběhlíky z SPD tak nakonec vystřídalo hnutí PRO Plzeň. Letos to prý nebude tak dramatické a nechtějí nic uspěchat.
„Teď se určitě budeme bavit o tom, jakým způsobem sestavovat koalici. Dostali jsme několik gratulací napříč politickým spektrem. Během víkendu se budeme bavit se všemi s výjimkou Chceme Plzeň, kteří dopředu řekli, že se s námi bavit nebudou. Tak uvidíme, jakým způsobem se nám to podaří,“ dodal Zarzycký.
Obrovský skok u Starostů
Velmi pozitivní nálada ovládla volební štáb Starostů v Měšťanské besedě. Oproti výsledkům z roku 2022 zaznamenali obrovský skok. Tehdy měli 7,7%, teď 17,7%. „Moc děkuju všem voličům, kteří se voleb zúčastnili. Jsem přesvědčený, že to není samo sebou. Je vidět, že voliči ocenili projekty, které jsme čtyři roky ve vedení města dělali a pod kterými jsme jako Starostové podepsaní, ať už to byla výstavba městských bytů, proměny veřejného prostranství, podpora veřejné dopravy a podobně. Chtěl bych, aby tyto nastolené trendy pokračovaly a teď jde o to, abychom vyjednali koalici, která bude v těchto tématech pokračovat a doufám, že budeme její součástí. Už jsem pogratuloval vítěznému ANO a uvidíme,“ sdělil redakci Plzeňské Drbny lídr kandidátky STAN Aleš Tolar, který aktuálně zastává pozici náměstka primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.
Volební kampaň byla letos velmi intenzivní a ke Starostům poměrně kritická. „Mrzelo mě to zejména od ODS, která se do nás trefovala velmi usilovně a hlavně mě mrzelo, že to bylo na takových tématech, ve kterých jsem si myslel, že to vidí podobně jako my, třeba co se týče městotvorných opatření typu regulace dopravy v centru města,“ podotkl Tolar.
V táboře ODS úplně veselo nebylo
Po sečtení 93 procent hlasů figurovala v Plzni na třetím místě ODS se ziskem 15 procent. „V první řadě bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří k volbám přišli. Je to strašně důležité a hlavně samozřejmě chci poděkovat voličům, kteří přišli a odevzdali hlas ODS. Co se týká celkového hodnocení voleb, tak ještě samozřejmě musíme počkat na finální výsledky,“ řekl pro Plzeňskou Drbnu lídr kandidátky ODS Lukáš Hegner.
„Ještě se to vyvíjí, procenta naštěstí rostou, nicméně myslím si, že ten výsledek v Plzni odpovídá celostátnímu trendu ve všech velkých městech a i těm předvolebním průzkumům. Zatím ještě žádná povolební vyjednávání neprobíhají. Všichni očekáváme, jak to dopadne, které subjekty se skutečně dostanou do zastupitelstva. Je tam ještě několik subjektů, které se pohybují na hraně volitelnosti. Takže si myslím, že ještě budeme muset skutečně vyčkat na ty finální výsledky,“ uvedl Hegner.
Lídr kandidátky ODS uvedl, že občanští demokraté by chtěli v Plzni prosazovat program zaměřený zejména na bezpečnost, dopravu a čistotu města, aby se město znovu rozvíjelo. „Jsme ochotni vstoupit do koalice s jakoukoliv z demokratických stran. Patří tam i ANO. Nepatří tam SPD, komunisté a Stačilo,“ uvedl Lukáš Hegner.
Štáb ODS se usadil v centru Plzně v restauraci Srdcovka. Vedle lídra Hegnera nechyběl ani bývalý ministr kultury a bývalý primátor Martin Baxa, stejně jako bývalý primátor Pavel Šindelář. Dorazil i zkušený vyjednavač Roman Jurečko. Ve štábu panovala poklidná atmosféra, mezi přítomnými ale převládalo zklamání z výsledku. Očekávalo se, že ODS získá více procent.
Zklamání u Pirátů
Čtvrté místo patří uskupení PRO PLZEŇ s podporou lidovců se ziskem 11 procent. Páté je uskupení Chceme Plzeň - koalice nezávislých, TOP 09 a Zelených, které má devět procent. Po sečtení 93 procent hlasů jsou pod pětiprocentní hranicí Piráti, kteří dosahovali na 4,9 procenta. Pro Piráty je takový výsledek obrovským zklamáním. V minulém volebním období byli ve vedení města. Měli prvního náměstka primátora a jeden post radního.
Přes pět procent se nedostali ani SPD + TRIKOLORA + PRO s podporou PŘÍSAHY a Motoristé sobě + Svobodní.