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Někdo vyhodil do lesa haldu pneumatik, přitom je lze zdarma odevzdat

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Dennívýzva
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Zatím neznámý pachatel založil v lese na Domažlicku černou skládku. Dokonce si dal tu práci a naházel na ni desítky pneumatik. Teď mu hrozí vysoká pokuta. V celém Česku jsou přitom tisícovky míst, kde mohou lidé staré pneu zdarma odevzdat, a nejde pouze o sběrné dvory.
Někdo vyhodil do lesa haldu pneumatik, přitom je lze zdarma odevzdat

Někdo vyhodil do lesa haldu pneumatik, přitom je lze zdarma odevzdat

Zdroj: Domažlické městské lesy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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