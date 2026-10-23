Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bič na investory. Výstavbu dalších apartmánů v Železné Rudě má regulovat nový územní plán

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Účinný bič na investory má nově Železná Ruda. Vyhlášené šumavské rekreační středisko má nový územní plán, který nerozšiřuje zastavitelné pozemky. Je zaměřený zejména proti výstavbě nových apartmánových bytů. Naopak má podpořit trvale žijící obyvatele, říká staronový starosta města Filip Smola.
Bič na investory. Výstavbu dalších apartmánů v Železné Rudě má regulovat nový územní plán

Bič na investory. Výstavbu dalších apartmánů v Železné Rudě má regulovat nový územní plán

Zdroj: Filip Smola, Město Železná Ruda
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:02

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Velká rána a hukot. Obyvatele západních Čech v noci vyděsilo zemětřesení
Velká rána a hukot. Obyvatele západních Čech v noci vyděsilo zemětřesení
Někdo vyhodil do lesa haldu pneumatik, přitom je lze zdarma odevzdat
Někdo vyhodil do lesa haldu pneumatik, přitom je lze zdarma odevzdat

Zatím neznámý pachatel založil v lese na Domažlicku černou skládku. Dokonce si dal tu práci a naházel na ni...

Muž zaútočil na strážníky kovovou trubkou, rychle toho litoval
Muž zaútočil na strážníky kovovou trubkou, rychle toho litoval

Celý případ začal oznámením o vandalismu na zastávce MHD v Plzni. Od informační tabule se postupně výtržník...

Fotbalisté Plzně prohráli s Levski 1:2 a v Evropské lize zůstávají bez bodu
Fotbalisté Plzně prohráli s Levski 1:2 a v Evropské lize zůstávají bez bodu

Fotbalisté Plzně prohráli i třetí zápas hlavní fáze Evropské ligy. Překvapivě podlehli Levski Sofia 1:2....

Vzácní kivi i mimořádně inteligentní papoušci. Zoo otevřela novou expozici Waharoa
Vzácní kivi i mimořádně inteligentní papoušci. Zoo otevřela novou expozici Waharoa

Plzeňská zoologická zahrada otevřela novou expozici Waharoa, která představuje vzácné ptáky z Nového...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.