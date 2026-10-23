Bič na investory. Výstavbu dalších apartmánů v Železné Rudě má regulovat nový územní plán

Co znamená schválení nového územního plánu pro Železnou Rudu?
Schválili jsme a máme platný i účinný nový územní plán, což považuji za obrovský přínos pro Železnou Rudu. Tento nový územní plán obsahuje prvky regulačního plánu pro celý náš správní obvod. Jasně a přesně řekne každému majiteli nebo investorovi na dané parcele, co přesně a v jakém objemu tam může vzniknout, jaká bude zastavitelnost. To znamená, že nebude docházet k žádným nejasným situacím, které jsme zažívali v minulosti, kdy typicky investor chtěl z toho pozemku vytřískat co nejvíce. Teď bude jasně dané třeba to, kolik může mít budova nadzemních podlaží, jaká bude výška budovy, zastavitelnost a další věci.
Mění se nějak množství pozemků, na kterých by se mohlo stavět?
Nový územní plán nijak nerozšiřuje zastavitelné pozemky. Je zaměřený zejména proti výstavbě nových apartmánových bytů. Chceme prostě držet ten směr, který máme, abychom co nejvíc podporovali místní trvale žijící obyvatele. My jako město teď stavíme nové nájemní městské byty v majetku města. Zahájili jsme teď v pondělí stavbu bytového domu v Šumavské ulici, kde budou prostě městské nájemní byty. Na místě bývalé kotelny vznikne pět bytů pro nájemní bydlení. A parkovací místa jsou v projektu samozřejmě také řešena.
Mají stále investoři velký zájem budovat na atraktivním Železnorudsku nové bytové projekty?
Cítím teď celkově změnu oproti minulosti. Jak jsou na trhu drahé hypotéky, tak vidíme menší zájem o prodej takových těch dostupnějších apartmánových bytů. Prodávají se zejména extrémně lukrativní nemovitosti za obrovské částky. Ale typicky takový ten příklad, kdy měl někdo za účelem nákupu víkendové nemovitosti naspořeny nějaké vlastní peníze a část financoval prostřednictvím nějaké hypotéky, jako to bylo v minulosti, tak teď vidím menší zájem. A to se začíná projevovat i v zájmu investorů.
Nový územní plán nijak nerozšiřuje zastavitelné pozemky. Je zaměřený zejména proti výstavbě nových apartmánových bytů.Filip Smola — starosta Železné Rudy
Jsou aktuálně na trhu v nabídce byty v oblasti Železné Rudy?
Když se podíváte třeba na Sreality, tak je tam několik desítek bytů na prodej. Ale jsou v tom třeba i byty v panelácích, to znamená starší zástavba. Samozřejmě jsou tam i nějaké úplně nové nemovitosti, které se teprve dokončují.
Děje se něco nového s velmi lukrativním pozemkem po bývalém slavném hotelu RIXI na Špičáku, který byl před lety zdemolován? Lidé se na to velmi často ptají. Hodně je to zajímá.
To je věc armády, projednává to Volareza (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, organizace zajišťující rehabilitační a rekreační pobyty pro resort Ministerstva obrany ČR, poznámka autora). Pozemek je v majetku Armády České republiky, která ho spravuje prostřednictvím organizace Volareza. Nepřísluší to ani našemu stavebnímu úřadu, protože armáda má svůj speciální stavební úřad, který to projednává. Asi tak před půl rokem jsem byl na schůzce s panem ředitelem Volarezy, kde nám představovali nějaký budoucí projekt. Měla by to být de facto vojenská ubytovna a zotavovna, která by vznikla na půdorysu bývalého hotelu RIXI.
Hodně lidí si myslelo, že ten pozemek armáda časem prodá nějakému investorovi, který tam postaví něco velkého…?
Já žiju v tom, že tam bude někdy něco budovat armáda. Naopak jsem pochopil, že to bude záviset ještě na tom, jak v rámci výdajů České republiky do Severoatlantické aliance budou uznatelné tyto náklady, protože pak by to spadalo do těch tří procent, o kterých se pořád nějak bavíme, tak potom by určitě o to to mělo prioritu. Velmi to řešili, pokud by to bylo uznatelné jako výdaje na zbrojení.
Teď si udělám legraci, to jako že postaví hotel a na střeše bude třeba baterie systému protivzdušné obrany?
Určitě ne, spíš tam bude bazén s tělocvičnou a prostě ubytovna pro vojáky. Nebyla by to jen ubytovna. Měl by to být komplex budov s tělocvičnou, bazénem, wellness, ubytováním pro personál. Jenom toho personálu by tam mělo být kolem 80, což je obrovské množství lidí minimálně tady z pohledu Železné Rudy.