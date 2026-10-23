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Muž zaútočil na strážníky kovovou trubkou, rychle toho litoval

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Dennívýzva
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Celý případ začal oznámením o vandalismu na zastávce MHD v Plzni. Od informační tabule se postupně výtržník přesunul k autosalonu, kde kovovou tyčí bušil do fasády domu. V tu chvíli spatřil strážníky, začal jim nadávat a pak zaútočil.
Muž zaútočil na strážníky kovovou trubkou, rychle toho litoval

Muž zaútočil na strážníky kovovou trubkou, rychle toho litoval

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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