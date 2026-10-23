Muž zaútočil na strážníky kovovou trubkou, rychle toho litoval

Muž zaútočil na strážníky kovovou trubkou, rychle toho litovalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž zaútočil na strážníky kovovou trubkou, rychle toho litovalZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 23.10.2026 04:35
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