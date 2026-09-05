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Ani mouka, ani vejce. Houskové knedlíky budou nadýchané díky 1 surovině, kterou pekaři přidávají odjakživa

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Houskový knedlík vypadá jako naprosto jednoduchá příloha. Jenže výsledek často zklame. Místo lehké vláčné šišky se z hrnce vyloví tuhý, sražený kus, který se dá krájet snad jen sekyrou. Většina...
Ani mouka, ani vejce. Houskové knedlíky budou nadýchané díky 1 surovině, kterou pekaři přidávají odjakživa

Ani mouka, ani vejce. Houskové knedlíky budou nadýchané díky 1 surovině, kterou pekaři přidávají odjakživa

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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