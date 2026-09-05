Ani mouka, ani vejce. Houskové knedlíky budou nadýchané díky 1 surovině, kterou pekaři přidávají odjakživa

Houskový knedlík vypadá jako naprosto jednoduchá příloha. Jenže výsledek často zklame. Místo lehké vláčné šišky se z hrnce vyloví tuhý, sražený kus, který se dá krájet snad jen sekyrou. Většina domácích kuchařů přitom hledá chybu ve špatné mouce nebo v počtu vajec. Skutečný důvod nadýchanosti je ale úplně jinde a drží ho v ruce každý pekař.
Skutečné tajemství se jmenuje droždí
Když se řekne nadýchaný knedlík, myslí se tím kynutý knedlík. A kynutí obstará jediná surovina, kterou pekaři přidávají do těsta odjakživa, totiž droždí. Kvasnice těsto zevnitř nadzvednou, prostoupí ho bublinkami a dají mu tu lehkou, houbovitou strukturu, kterou od pořádného knedlíku čekáme.
Hrubá mouka i vejce mají v receptu své pevné místo, tvoří základ a drží těsto pohromadě. Nafouknout ho ale samy nedokážou. Existuje i houskový knedlík bez kvasnic, do kterého se vzduch dostane jedině pořádným vyšleháním vajec. Kynutá varianta s droždím je mnohem spolehlivější cesta k té pravé nadýchanosti a zvládne ji i naprostý začátečník.
Přečtěte si také: Tohle ovoce je nejhůř nastříkané chemií ze všech. Češi ho kupují denně a ani to neví Na vlažném mléce stojí a padá celý úspěch
Droždí je živý organismus a hodně záleží na tom, v čem ho rozmícháte. Mléko musí být vlažné. Ne studené rovnou z lednice, ale ani horké z konvice.
Studené mléko kynutí utlumí a těsto se rozjede jen líně. Horké je ještě zrádnější, protože kvasinky spaří a ty už pak nemají sílu těsto zvednout. Nejjistější je nejdřív vyrobit kvásek. Droždí rozmíchejte v troše vlažného mléka, přidejte špetku cukru a lžíci mouky a nechte směs pár minut nastartovat. Jakmile na hladině naskáčou bublinky, kvasnice pracují a můžete je zapracovat do těsta.
Rozdíl mezi třemi teplotami mléka přehledně shrnuje následující tabulka:
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte na rozpálený litinový pekáč. Většina lidí to udělá jednou a povrch je nadobro pryč
Teplota mléka Jak ovlivní kynutí studené z lednice kynutí utlumí, těsto se rozjede jen líně vlažné kvasnice pracují, na tom stojí celý úspěch horké z konvice kvasinky spaří, ztratí sílu těsto zvednout Bez pořádného vykynutí to nepůjde
Ani ten nejlepší kvásek nezachrání těsto, kterému nedáte čas. Mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto odpočívat zhruba hodinu. Kvasnicím svědčí obyčejné pokojové teplo a klid bez průvanu, dobře poslouží třeba vypnutá trouba, kam přidáte hrnek horké vody.
Bez dostatečného vykynutí těsta zůstane knedlík hutný, kvasnicím je potřeba dát čas i klid. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hotovo poznáte podle objemu, těsto má narůst zhruba na dvojnásobek. Teprve tehdy je uvnitř dost vzduchových bublin, které knedlík při vaření nadlehčí. Kdo šišky hodí do hrnce dřív, ošidí se o kus nadýchanosti. Při tvarování navíc těsto zbytečně nemačkejte, čím jemněji s ním zacházíte, tím vzdušnější kousek nakonec dostanete.
Přečtěte si také: Kolik dostane pekař na noční směně, která začíná v 11 večer? Ta částka na pásce vás naštve Mírný var, nebo rovnou pára
Poslední úsek zkazí spousta lidí ve chvíli, kdy zesílí plamen a odejdou od sporáku. Knedlíky nesnesou divoce bublající vodu. V prudkém varu se křehké šišky potrhají a jejich vzdušná střída se slehne, takže z hrnce vytáhnete hutný a nevýrazný kus.
Hladina má sotva znatelně probublávat, malé bublinky u dna úplně stačí. Ještě lepší službu udělá pára. V pařáku nebo v hrnci s vloženým košíkem knedlíky nenasáknou tolik vody, zůstanou vzdušné a nerozbředlé. Ať zvolíte kteroukoli cestu, každý hotový knedlík ještě horký několikrát prošťouchněte párátkem nebo hrotem nože. Unikne tak přebytečná pára a střída uvnitř nezvlhne.
Staré pečivo dělá půlku práce
Aby knedlík dostal svůj charakteristický vzhled s kousky housky a uměl do sebe pobrat pořádnou dávku omáčky, patří do něj starší pečivo. Housky nebo rohlíky nechte dva až tři dny oschnout, nebo je nakrájejte na kostičky a krátce prosušte v troubě.
Přečtěte si také: Kdo si z Jugoslávie přivezl tuhle měděnou pánev, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 3 000 Kč
Rohlík čerstvý z pekárny je na knedlíky moc vláčný, jeho kostičky se v těstě rozdrolí na kaši a hotová šiška z nich vyjde hutná. Suché kostky naopak vlhkost pěkně nasáknou a v těstě si udrží tvar. Dohromady s hrubou moukou a vykynutým těstem s droždím tak vznikne příloha, u které nezklame ani nedělní svíčková.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/nadychane-houskove-knedliky-jako-od-babicky-s-video-navodem-je-zvladne-i-zacatecnik, https://miric.cz/houskovy-knedlik/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-udelat-nadychane-houskove-knedliky-30000820.html, https://fresh.iprima.cz/tehotnej-kuchar-houskove-knedliky-kynute-a-krasne-nadychane-437548, https://cooky.cz/houskove-knedliky-bez-zbytecneho-stresu-s-vlacnou-stridou-a-spolehlivym-vysledkem-pokazde/