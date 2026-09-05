Ani igelit, ani papír. Ořechy nežluknou celý rok díky 1 věci, kterou máte v každé kuchyni

Na podzim si přinesete domů pytlík vlašských ořechů nebo vyloupete vlastní úrodu. Nasypete je do sáčku, odložíte do skříňky a těšíte se na vánoční pečení. Jenže když sáček po pár měsících otevřete, jádra hořknou a táhne z nich starý olej. Škoda peněz i práce. Přitom stačí jedna věc, kterou má doma úplně každý, a ořechy zůstanou čerstvé mnohem déle.
Sáček z obchodu ořechy neuhlídá
Většina lidí nechá ořechy přesně tam, kde je koupila. V průhledném igelitovém sáčku nebo v plastovém zásobníku ze supermarketu. A právě to jádrům škodí. Takový obal se pořád otevírá a nikdy pořádně netěsní, takže se dovnitř dostává vzduch a ořechy pomalu oxidují.
Papír na tom není o moc lépe. Hodí se nanejvýš pro ořechy ve skořápce uložené v suchém sklepě. Vyloupaná jádra ale papírový sáček neochrání před vlhkostí ani před pachy ze sousedních potravin. Ořechy totiž snadno natáhnou cizí vůně a po pár týdnech vedle koření chutnají úplně jinak, než by měly.
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Proč vlastně ořechy žluknou? Může za to jejich složení. Vlašský ořech je z velké části tuk, který tvoří zhruba dvě třetiny hmotnosti jádra. A tuk je hodně citlivý na kyslík, teplo a světlo. Jakmile se k němu dostanou, spustí se oxidace a z chutného jádra je hořká, nepoživatelná hmota.
Nejnáchylnější jsou vlašské ořechy, pekany a arašídy. Mandle a kešu vydrží podstatně déle. U všech ale funguje stejný princip: čím míň vzduchu, světla a tepla, tím delší trvanlivost. Zradit dokáže i vlhkost. Ta jádra změkčí a otevře dveře plísni.
Přesypte je do zavařovací sklenice
Pomocník čeká ve spíži nebo v kredenci. Obyčejná zavařovací sklenice s víčkem, klidně ta od okurek nebo od marmelády. Sklo je vůči pachům netečné, po vypláchnutí je hned zase čisté a díky pevnému víčku se dovnitř nedostane vzduch. Uvnitř zůstává mnohem míň kyslíku než v neustále pootevřeném sáčku.
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Jedno pravidlo je ale svaté. Do sklenice patří jenom dokonale suchá jádra. Vlhké ořechy zavřené pod víčkem začnou plesnivět ze všeho nejrychleji. Naplněnou sklenici pak ukliďte do tmy a chladu, dál od sporáku, trouby i okna. Kdo má doma vakuovačku, zvládne jádra zatavit úplně bez vzduchu a jejich trvanlivost ještě prodloužit.
O celý rok rozhoduje, kam sklenici uklidíte
Sklenice udělá půlku práce, zbytek je o tom, kam ji postavíte. Nechaná volně na lince v teple vydrží jádra sotva pár týdnů. V lednici se dostanete na několik měsíců.
Na celý rok je nejjistější mrazák. Dobře proschlá jádra si předem naporcujte do menších dávek, uzavřete do dobře těsnícího boxu a strčte do mrazáku. Vydrží tam v pohodě celý rok, tedy do nové úrody, a na chuti nic neztratí. Druhá možnost je zavařování nasucho. Vyloupaná jádra musí být dokonale suchá. Naplníte jimi čistou sklenici skoro až nahoru, chvíli je zahřejete a zaklopíte víčkem. V temnu takové ořechy vydrží klidně dva roky.
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Kam jádra uložit a jak dlouho vydrží, přehledně shrnuje následující tabulka:
Kam ořechy uklidíte Jak dlouho vydrží Linka v teple sotva pár týdnů Lednice několik měsíců Mrazák přibližně rok Zavařování nasucho v temnu až dva roky Zatuchlý olej a plíseň: kdy ořechy vyhodit
Zkažený ořech pozná i laik. Když dobré jádro rozlousknete, voní jemně po oříšku, na řezu je bledé a chutná spíš nasládle. Zkažený kousek se ozve sám: v nose připomíná ztuchlý tuk a na jazyku nepříjemně hořkne. Rovnou ho vyhoďte, protože pečením ani pražením už se s tím nic nespraví.
Přečtěte si také: Kdo si z Jugoslávie přivezl tuhle měděnou pánev, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 3 000 Kč Po rozlousknutí se zkažené jádro pozná podle zatuchlého pachu a hořké chuti a patří rovnou do koše. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ještě větší opatrnost patří plísni. Plesnivá jádra v sobě nesou toxické látky, které dokážou dlouhodobě zatížit hlavně játra, a tak s nimi neriskujte. Najdete-li plíseň jen na pár kusech, zdravě vypadající zbytek neprobírejte a nesnažte se ho zachránit. Celou dávku vyhoďte, sklenici pořádně vydrhněte, nechte ji proschnout a teprve potom do ní dejte čerstvé ořechy.
Zdroje: https://www.nutworld.cz/blog/jak-skladovat-orechy-5-tipu-pro-spravne-skladovani-orisku/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/skladovani-orechu-tak-aby-co-nejdele-vydrzely, https://www.zdravoslav.cz/orechy-3/jak-skladovat-liskove-orechy–prakticky-pruvodce/, https://www.toprecepty.cz/clanky/9400-jak-skladovat-orechy-bez-mrazaku-i-zavarovani-tenhle-figl-se-sackem-zaruci-ze-budou-jadra-3-roky-v-pohode/, https://www.ochutnejorech.cz/blog/jak-skladovat-orechy, https://okolobytu.cz/clanky/jak-uskladnit-orechy-v-byte/