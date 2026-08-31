Pacifik ožil. Karina zesílila na hurikán 4. kategorie, další bouře míří směrem k Havaji

Karina zesílila mimořádně rychle
Ještě v neděli ráno byla Karina čerstvým hurikánem 1. kategorie. Americké Národní centrum pro hurikány (NHC) tehdy udávalo maximální trvalý vítr kolem 130 km/h a minimální tlak 980 hPa. Meteorologové už v té době upozorňovali, že podmínky nad oceánem jsou pro další zesilování velmi příznivé.
Obr. 1: Hurikán Karina vykazuje vysoké průměrné rychlosti větru (zdroj: Mapy počasí Meteocentrum)
Předpověď se naplnila dokonce rychleji, než původně očekávaly některé modely. Podle posledních dostupných údajů NHC z pondělního rána už Karina dosáhla 4. kategorie Saffirovy-Simpsonovy stupnice. Maximální trvalý vítr vzrostl na přibližně 230 km/h, v nárazech je ještě silnější a tlak v centru cyklony klesl na 942 hPa. Během přibližně 24 hodin se tak rychlost větru zvýšila zhruba o 100 km/h.
Co znamená 4. kategorie?
Saffirova-Simpsonova stupnice rozděluje hurikány podle maximální rychlosti trvalého větru do pěti kategorií. Hurikán 4. kategorie má vítr o rychlosti přibližně 209 až 251 km/h. Pokud takový systém zasáhne obydlené pobřeží, může způsobit katastrofální škody – rozsáhlé poškození střech a budov, vyvracení stromů nebo dlouhodobé výpadky elektřiny.
Karina je nyní s rychlostí větru kolem 230 km/h přibližně uprostřed tohoto intervalu. NHC nevylučuje ještě další krátkodobé zesílení. Dobrou zprávou je, že se hurikán nachází daleko nad otevřeným oceánem.
Jeho centrum bylo v pondělí ráno přibližně 1640 kilometrů západo-jihozápadně od jižního cípu poloostrova Baja California a systém postupoval západním směrem rychlostí kolem 15 km/h. Pro žádnou pevninskou oblast proto zatím není vydána hurikánová ani tropická výstraha.
Nebezpečí ale dorazí k pobřeží i bez přímého zásahu
To, že oko hurikánu zůstává stovky kilometrů od pevniny, ještě neznamená, že jeho důsledky nebudou na pobřeží patrné. Karina vytváří rozsáhlé oceánské vlnění, které se šíří daleko od samotného centra bouře. NHC očekává nebezpečné vlny u částí jihozápadního Mexika a poloostrova Baja California. Během pondělí a dalších dnů se vlnění má šířit také směrem k pobřeží jižní Kalifornie.
Nebezpečné přitom nejsou pouze samotné vysoké vlny. Silné hurikány mohou vytvářet také velmi intenzivní zpětné proudy, které představují riziko pro plavce a surfaře i za relativně klidného počasí přímo na pobřeží.
Proč Karina tak rychle zesílila?
K prudké intenzifikaci tropické cyklony musí být splněno několik podmínek současně. Základním zdrojem energie je velmi teplá oceánská voda. Z ní se do atmosféry vypařuje velké množství vody. Když vodní pára ve vystupujícím vzduchu kondenzuje, uvolňuje latentní teplo, které dále podporuje výstupné pohyby a pokles tlaku v centru systému.
Obr. 2: Teplota hladiny moře (oceanu) je v oblasti velmi vysoká - kolem 30 °C (zdroj: Windy)
Pro rychlý rozvoj hurikánu je zároveň důležitý relativně malý vertikální střih větru. Pokud se směr nebo rychlost proudění s výškou příliš výrazně mění, může být struktura tropické cyklony narušována. V příznivém prostředí se naopak může kolem středu vytvořit velmi dobře organizovaná oblast bouřkové konvekce a jasně definované oko.
Právě zlepšující se strukturu vnitřního jádra Kariny zachytily během neděle satelitní snímky. NHC tehdy upozorňovalo na organizující se konvekci kolem oka a předpokládalo pokračující zesilování díky příznivým podmínkám. Později během týdne by se situace měla měnit. Hurikán se bude postupně dostávat nad chladnější oceánskou vodu a do suššího prostředí, což by mělo vést k jeho oslabování.
Karina ale není jediná. Směrem k Havaji postupuje Lowell
O několik tisíc kilometrů dále na západ sledují meteorologové druhý tropický systém. Tropická bouře Lowell se v pondělí ráno nacházela přibližně 1380 kilometrů východo-jihovýchodně od města Hilo na Havaji. Maximální trvalý vítr dosahoval zhruba 95 km/h a bouře se pohybovala téměř přesně na západ rychlostí kolem 19 km/h.
Obr. 3: Lowell v porovnání s Karinou je z hlediska nárazů větru zatím jen "slabý odvar". Postupně se čeká jeho zesílení (zdroj: Mapy počasí Meteocentrum)
Lowell je tedy zatím výrazně slabší než Karina, podmínky před ním se ale mají postupně stávat příznivějšími. NHC očekává další zesilování a podle aktuální předpovědi může Lowell už během pondělní noci nebo v úterý dosáhnout síly hurikánu.
Lowell může výrazně zesílit
Současnou bouři zatím částečně omezuje východní střih větru, který odsouvá hlavní bouřkovou činnost mimo střed cirkulace. Během následujících 12 až 24 hodin by ale měl střih slábnout, zatímco Lowell bude dál postupovat nad teplou vodou. Prostředí se tak má stát příznivější pro organizaci a intenzifikaci systému. Aktuální výpočet NHC dokonce počítá s tím, že během středy by mohl mít Lowell vítr kolem 175 km/h, což by odpovídalo silnému hurikánu 2. kategorie. Přesná intenzita několik dní dopředu je ale velmi nejistá.
Zasáhne Lowell Havaj? Tuto otázku zatím nelze spolehlivě zodpovědět. Současná předpokládaná dráha vede centrum systému jižně od hlavních Havajských ostrovů. Po několika dnech západního pohybu by se ale Lowell měl začít postupně stáčet k západo-severozápadu. A právě zde výrazně roste nejistota v dalším vývoji.
Jednotlivé numerické modely se rozcházejí v tom, jak výrazné bude stočení cyklony k severu. Do její dráhy navíc může zasahovat uspořádání tlakových útvarů v oblasti a podle NHC případně také cirkulace vzdálenějšího hurikánu Karina. NHC proto ve svém klíčovém sdělení uvádí, že Lowell by se mohl ve druhé polovině týdne nacházet v blízkosti Havajských ostrovů a obyvatelé Havaje by měli další vývoj sledovat. V tuto chvíli ale pro Havaj neplatí žádná tropická výstraha a není správné tvrdit, že ostrovy čeká přímý zásah hurikánu.
Vlny pocítí Havaj pravděpodobně dříve
I kdyby centrum Lowellu nakonec zůstalo dostatečně daleko od ostrovů, jeho vliv se může projevit na moři. Meteorologická služba v Honolulu už upozorňuje, že ve čtvrtek a pátek by na východním a jihovýchodním pobřeží Havaje mohlo být moře kvůli průchodu Lowellu jižně od souostroví výrazně rozbouřenější.
Právě vysoké vlny a nebezpečné mořské proudy bývají jedním z prvních dopadů vzdálených tropických cyklon. Pro přesnější odhad případného větru a srážek na samotných ostrovech bude rozhodující další vývoj dráhy během několika příštích dnů.
Během několika dnů se tak nad východním a centrálním Pacifikem vytvořily dva výrazné tropické systémy. Karina předvedla mimořádně rychlou intenzifikaci a z čerstvého hurikánu 1. kategorie se během jediného dne stala velmi silnou cyklonou 4. kategorie. Lowell je zatím tropickou bouří, ale rovněž má před sebou prostředí vhodné pro další zesilování. Navíc existuje možnost vzniku další oblasti nízkého tlaku jižně až jihozápadně od Havajských ostrovů. NHC nyní odhaduje pravděpodobnost jejího tropického vývoje během sedmi dnů přibližně na 20 %.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz