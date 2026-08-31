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Pacifik ožil. Karina zesílila na hurikán 4. kategorie, další bouře míří směrem k Havaji

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Tropická aktivita v Tichém oceánu během posledních hodin výrazně zesílila. Hurikán Karina během jediného dne zvýšil rychlost větru přibližně ze 130 na 230 km/h a stal se hurikánem 4. kategorie. Pevninu sice přímo neohrožuje, na pobřeží Mexika a později Kalifornie ale přinese nebezpečné vlnobití.
Pacifik ožil. Karina zesílila na hurikán 4. kategorie, další bouře míří směrem k Havaji

Pacifik ožil. Karina zesílila na hurikán 4. kategorie, další bouře míří směrem k Havaji

Zdroj: NASA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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