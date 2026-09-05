Kdo má na chalupě starou dřevěnou díži na chleba, sedí na pokladu. Sběratelé nabízejí až 2 500 Kč

Stará dřevěná nádoba, širší u dna a nahoře zúžená, vypadá jako vysloužilé necky nebo bezcenná bedna. Ve skutečnosti se v ní po generace hnětlo těsto na domácí chleba a říká se jí díže. Právě o dobře zachovalé kusy dnes mezi sběrateli starožitností roste zájem.
Nádoba, ve které vznikal chleba pro celou rodinu
Díže byla jedním z největších kusů dřevěného nádobí v domácnosti a sloužila k ručnímu hnětení chlebového těsta, tedy k tomu nejdůležitějšímu, co se v tehdejší kuchyni odehrávalo.
Zadělávalo se navečer. Na dno přišel kvásek, k němu žitná mouka a vlažná voda. Hospodyně pak hmotu zpracovávala dřevěným kopistem a přitom pomalu kroužila kolem nádoby, aby těsto všude stejně provzdušnila. Ráno ho ochutila kmínem, solí a strouhanými bramborami a nechala ještě hodinu odpočívat. Teprve pak z něj tvarovala bochníky a sázela je na lopatě do vyhřáté pece, která dřív stála v každé větší chalupě.
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Když najdete starou díži, všimněte si, jak je udělaná. Rozlišují se dva typy a každý vypráví jiný příběh.
Jednodušší kusy jsou dlabané, tedy vydlabané z jednoho mohutného špalku. Nemají žádné spoje ani obruče, celá nádoba je z jednoho kusu dřeva.
Cennější bývají díže bednářské, které vznikaly stejným postupem jako sudy. Bednář naštípal z krátkého špalku úzké dílce, paprskovitě od středu, a opracoval je sekerou, hoblíkem a pořízem. Poskládané dílce pak stáhl dřevěnými nebo kovanými obručemi. Když se dřevo navlhčilo, nabobtnalo a spáry samo dokonale utěsnilo. Právě poctivá bednářská práce a původní obruče dělají z obyčejné nádoby kus, o který je zájem.
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Vysokou cenu ale nedělá věk sám o sobě. Kupce zajímá hlavně to, odkud kus pochází, jak je velký, z jakého je dřeva a v jakém je stavu. Velký dubový kus s původním víkem má úplně jinou hodnotu než rozviklaná drobná nádobka.
Hodně záleží na stavu. Lehká patina, drobné stopy používání i pár dírek po červotoči většině zájemců nevadí, protože ke stáří přirozeně patří. Neodborná oprava, přebroušení do lesku nebo nový nátěr přes celou plochu ale cenu obvykle srazí. Ruční práci navíc poznáte podle několika znaků, které potvrzují, že jde o starou řemeslnou nádobu:
nepravidelné stopy po sekeře, kované hřeby, nabobtnalé spoje bez jediného šroubku. Kolik za starou díži dnes sběratelé zaplatí Přečtěte si také: Kolik dostane pekař na noční směně, která začíná v 11 večer? Ta částka na pásce vás naštve
Rovnou je dobré srovnat očekávání. Nejde o desítky tisíc. Za věc, která roky ležela zaprášená v kůlně, se ale i pár tisíc korun počítá.
Běžné, menší nebo opravované kusy se v inzerátech pohybují ve stovkách korun, zhruba do tisíce. Menší dlabaná díže opravovaná pryskyřicí se prodávala kolem 800 korun. Starožitníci nabízejí i dobře zachovalý kus s původním víkem, a to zhruba za 1 900 korun. Nejvýš míří velké zachovalé kusy: za dubovou díži vysokou sedmdesát centimetrů dal kupec na aukci 2 500 korun.
Orientační ceny podle typu a stavu shrnuje přehled:
Typ nebo stav díže Orientační cena Běžné kusy z inzerátů ve stovkách korun, zhruba do tisíce Menší dlabaná díže opravovaná pryskyřicí kolem 800 Kč Dobře zachovalý kus s původním víkem u starožitníka kolem 1 900 Kč Velká dubová díže vysoká sedmdesát centimetrů (prodaná na aukci) 2 500 Kč Přečtěte si také: Kdo si z Jugoslávie přivezl tuhle měděnou pánev, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 3 000 Kč
Ceny se navíc mění podle poptávky i konkrétního zájemce, takže je berte jen jako orientační vodítko. Kdo si stavem díže není jistý, nechá si ji ocenit odhadcem.
Nechcete ji prodat? Poslouží i doma
Prodej ale není jediná možnost. Stará díže dnes funguje jako dekorace, která interiéru dodá venkovskou atmosféru. Menší kusy poslouží jako neobvyklý truhlík na bylinky, větší jako originální stojan na dřevo u krbu.
Po dobře zachovalých kusech sahají i tvůrci dobového prostředí. Díže s neporušeným víkem se objeví při filmovém natáčení, ve výstavní síni věnované vesnickému životu nebo v obchodě, který jí oživí výklad.
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Dřív než takovou nádobu naložíte a odvezete pryč, věnujte jí poslední pohled. Pod vrstvou prachu se možná skrývá ruční práce truhláře nebo bednáře, která si drží svou hodnotu i po víc než sto letech.
Zdroje: https://info-remesla.cz/clanek/drive-peceni-chleb/, https://lucickymlyn.cz/shop/velka-starozitna-nadoba-dize-ze-stipaneho-dreva/, https://aukro.cz/stara-opravdu-velka-drevena-dubova-dize-7053806692, https://www.starastodola.cz/product.php?a=6687, https://www.umimeporadit.cz/tohle-stare-kuchynske-nacini-vypada-jako-bezcenny-kram-pro-sberatele-muze-mit-cenu-maleho-pokladu