Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Jahody vám nezplesniví ani za týden. Stačí je po nákupu na 5 minut vložit do 1 tekutiny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přinesete domů plnou vaničku voňavých jahod a za dva tři dny je půlka měkká, nebo dokonce plesnivá. Přitom existuje jednoduchý trik, který jejich čerstvost natáhne klidně přes celý týden. Zvládne...
Jahody vám nezplesniví ani za týden. Stačí je po nákupu na 5 minut vložit do 1 tekutiny

Jahody vám nezplesniví ani za týden. Stačí je po nákupu na 5 minut vložit do 1 tekutiny

Zdroj:
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Kdo má na chalupě starou dřevěnou díži na chleba, sedí na pokladu. Sběratelé nabízejí až 2 500 Kč
Kdo má na chalupě starou dřevěnou díži na chleba, sedí na pokladu. Sběratelé nabízejí až 2 500 Kč
Ani mouka, ani vejce. Houskové knedlíky budou nadýchané díky 1 surovině, kterou pekaři přidávají odjakživa
Ani mouka, ani vejce. Houskové knedlíky budou nadýchané díky 1 surovině, kterou pekaři přidávají odjakživa

Houskový knedlík vypadá jako naprosto jednoduchá příloha. Jenže výsledek často zklame. Místo lehké vláčné...

Ani igelit, ani papír. Ořechy nežluknou celý rok díky 1 věci, kterou máte v každé kuchyni
Ani igelit, ani papír. Ořechy nežluknou celý rok díky 1 věci, kterou máte v každé kuchyni

Na podzim si přinesete domů pytlík vlašských ořechů nebo vyloupete vlastní úrodu. Nasypete je do sáčku,...

Za socialismu stálo 150 Kčs a visela na něm sada nožů v každé kuchyni. Dnes je z toho sběratelská rarita
Za socialismu stálo 150 Kčs a visela na něm sada nožů v každé kuchyni. Dnes je z toho sběratelská rarita

Kdo vyrůstal v panelákové nebo chalupářské kuchyni před rokem 1989, tenhle obrázek zná. Na zdi u linky...

Zapomeňte na drahé filtry do digestoře. 1 věc ze spíže rozpustí mastnotu za 15 minut
Zapomeňte na drahé filtry do digestoře. 1 věc ze spíže rozpustí mastnotu za 15 minut

Mastný povlak na mřížce nad sporákem umí pěkně potrápit. Spousta lidí ho nakonec vzdá a řeší to nákupem...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.