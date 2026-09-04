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Klimatická krize: Hranici 1,5 °C už nejspíš překročíme. OSN říká, že teď musíme zvládnout něco, co lidstvo ještě nikdy nezkusilo

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Rok 2024 se stal prvním kalendářním rokem, kdy průměrná globální teplota vystoupila více než 1,5 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí. To samo o sobě ještě neznamenalo definitivní překročení cíle Pařížské dohody, protože ten se posuzuje podle dlouhodobého průměru, nikoli jediného mimořádně teplého roku.
Klimatická krize: Hranici 1,5 °C už nejspíš překročíme. OSN říká, že teď musíme zvládnout něco, co lidstvo ještě nikdy nezkusilo

Klimatická krize: Hranici 1,5 °C už nejspíš překročíme. OSN říká, že teď musíme zvládnout něco, co lidstvo ještě nikdy nezkusilo

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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