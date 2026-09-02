Počasí bude jako na houpačce. V pátek až 30 °C, příští týden může být na Moravě 32 °C

Ve středu přibude oblačnosti
Během středečního odpoledne bude převažovat oblačná obloha, přeháňky se ale vyskytnou pouze ojediněle, zejména na horách na severu. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku odpoledne ještě i skoro jasno až polojasno.
Obr. 1: Na západě panuje velká oblačnost, která posouvá směrem na východ (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 °C, na jihu Moravy až na 28 °C. Vítr bude pouze slabý. V noci na čtvrtek převládne oblačno až zataženo a od severozápadu se ojediněle objeví přeháňky. V Čechách bude během noci oblačnosti postupně ubývat. Teploty klesnou na 15 až 11 °C.
Čtvrtek bude oblačný, srážek ale mnoho nebude
Ve čtvrtek bude převládat oblačná obloha, zpočátku může být místy i polojasno. Na severu se místy objeví déšť nebo přeháňky, jinde budou srážky pouze ojedinělé.
Obr. 2: Ve čtvrtek nakonec srážek moc nebude, budou ale vázány na horské oblasti (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Denní maxima se budou pohybovat mezi 21 a 25 °C, na jihu Moravy může být až 27 °C. Celkové srážkové úhrny mají být nízké, většinou do 3 mm.
V pátek se oteplí až na 30 °C
Páteční počasí už bude mít opět výrazně letní charakter. Převážně bude polojasno, pouze ráno a dopoledne může být na severu až zataženo s možností deště. Slabší přeháňky se mohou objevit také na horách. Večer začne na severozápadě a severu Čech přibývat frontální oblačnost.
Obr. 3: Pátek bude ryze letní den s odpoledními teplotami mezi 25 až 30 °C (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Ranní teploty budou mezi 18 a 13 °C, odpoledne se ale výrazně oteplí na 25 až 30 °C. Pátek tak bude plošně nejteplejším dnem druhé poloviny pracovního týdne.
V sobotu přejde studená fronta
V noci na sobotu začne od severozápadu přibývat oblačnost a přes Česko bude postupovat studená fronta. Na většině území se objeví déšť nebo přeháňky a ojediněle také bouřky. Srážkové úhrny budou většinou do 10 mm, při případné bouřce lokálně kolem 15 mm.
Fronta ale přejde poměrně rychle. Už během dopoledne a kolem poledne začnou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost se protrhá až na polojasno či jasno. To je u rychle přecházejících studených front poměrně běžné. Za frontou se zároveň ochladí. Nejvyšší teploty budou pouze 19 až 23 °C, na jihu a jihovýchodě se ještě vzduch stihne prohřát až na 26 °C.
Neděle bude slunečná, ráno ale studené
Po přechodu fronty se počasí výrazně uklidní. V neděli očekáváme jasno až polojasno, pouze na východě může být přechodně více oblačnosti. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy, zejména v blízkosti vodních ploch.
Noc už ale připomene, že začalo září. Nejnižší teploty klesnou na pouhých 10 až 5 °C. Přes den se díky slunečnému počasí oteplí na příjemných 21 až 25 °C. Vysoké teplotní amplitudy jsou pro toto období přirozené, více se lze dočíst v tomto článku, který sumarizuje klimatologický výhled na celý měsíc.
V pondělí znovu téměř letní počasí. Příští týden ještě může být až 32 °C
Klidné a převážně slunečné počasí vydrží také v pondělí. Očekává se polojasno až skoro jasno a beze srážek. Po chladném ránu s teplotami mezi 10 a 5 °C se během dne rychle oteplí. Odpolední maxima vystoupí na 23 až 28 °C.
Ještě zajímavější vývoj naznačuje předběžný výhled na úterý až čtvrtek. Zpočátku bude polojasno až oblačno a pouze ojediněle se objeví přeháňky. Teploty mají vystupovat na 25 až 30 °C, na jihu Moravy dokonce až na 32 °C. Ani v druhém zářijovém týdnu tak zatím nelze letní, a na jihu Moravy dokonce tropické teploty vyloučit. Dlouho ale pravděpodobně nevydrží.
Ve středu déšť a potom prudké ochlazení?
Na úvod je vhodné říci, že vývoj počasí v polovině příštího týdne je zatím stále velmi nejistý a v podstatě je možný jakýkoliv scénář - od teplého a suchého až po studený a vlhký.
Uprostřed příštího týdne by ale mohla přes naše území přejít další výraznější změna počasí. Ve středu má být oblačno až zataženo a na většině území se očekává déšť, přeháňky a místy také bouřky, které tak pravděpodobně definitivně uzavřou tropickou kapitolu tohoto roku.
Za frontálním systémem začne od západu proudit chladnější vzduch a denní maxima mohou postupně klesnout až na 15 až 20 °C. Rozdíl oproti předchozím dnům tak může být značný. Zatímco ještě na začátku tohoto období může jih Moravy naměřit kolem 30 až 32 °C, po přechodu fronty už budou teploty na mnoha místech odpovídat skutečně podzimnímu počasí.
Vývoj v této vzdálenosti se ale ještě bude upřesňovat. Doporučujeme sledovat aktualizované předpovědi sestavené za pomocí strojového učení po posouzení výstupů hned několika meteorologických modelů, a také radar v případě záříjových výletů. Pokud jste z většího města, můžete využít mapu níže.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz