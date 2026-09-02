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Počasí bude jako na houpačce. V pátek až 30 °C, příští týden může být na Moravě 32 °C

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První zářijové dny přinesou do Česka velmi proměnlivé počasí. Po oblačnějším čtvrtku se v pátek výrazně oteplí a teploty vystoupí až ke 30 °C. V sobotu přejde přes Česko studená fronta s deštěm a ojedinělými bouřkami, neděle už ale nabídne slunečné počasí. Začátkem příštího týdne se znovu oteplí a na jihu Moravy může být až 32 °C. Poté dorazí další déšť a výraznější ochlazení.
Počasí bude jako na houpačce. V pátek až 30 °C, příští týden může být na Moravě 32 °C

Počasí bude jako na houpačce. V pátek až 30 °C, příští týden může být na Moravě 32 °C

Zdroj: meteocentrum.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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