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Vémola chce střídavou péči. Víkend jednou za dva týdny mu nestačí

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Karlos Vémola chce po rozpadu manželství s Lelou výrazně víc času se třemi společnými dětmi. Odmítá model jednoho víkendu za dva týdny a otevřeně mluví o střídavé péči.
Vémola chce střídavou péči. Víkend jednou za dva týdny mu nestačí

Vémola chce střídavou péči. Víkend jednou za dva týdny mu nestačí

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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