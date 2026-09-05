Muradov má v případě Fleuryho jasno. Odvetu mu schválně nedá a chce raději JotkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muradov má v případě Fleuryho jasno. Odvetu mu schválně nedá a chce raději Jotka
Karlos Vémola přišel jen několik týdnů před návratem do klece o dlouholetého čtyřnohého parťáka. Pes Beasty...
Matouš Kaluba tvrdí, že po tiskové konferenci nedostal jeho partner slíbenou zálohu a další peníze podle...
Makhmud Muradov už nechce okamžitou odvetu s Willem Fleurym. Prioritou je pro něj návrat do střední divize...
Alex Cverna se vrátil k srpnové akci v Brně, kde pomáhal se zajištěním bezpečnosti. Podle jeho vlastních...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →