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Druhý Michael se zaměří na kontroverzní obvinění. Tvůrci v něm zaujmou jasné stanovisko

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Dvoudílný hudební film Michael o králi popu se pomalu blíží ke svému zakončení. Už teď ale máme odpověď na jednu otázku, která nás od prvního filmu trochu tíží. A ta odpověď je tak nepřekvapivá, jak jsme čekali.
Druhý Michael se zaměří na kontroverzní obvinění. Tvůrci v něm zaujmou jasné stanovisko

Druhý Michael se zaměří na kontroverzní obvinění. Tvůrci v něm zaujmou jasné stanovisko

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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