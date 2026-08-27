Druhý Michael se zaměří na kontroverzní obvinění. Tvůrci v něm zaujmou jasné stanovisko

Michael
byl obrovský hit, který v kinech utržil přes miliardu dolarů, což není nijak překvapivé. Životopisný snímek o Michaelu Jacksonovi
, jenž se stihl stát popovou ikonou, významnou figurou v dějinách populární hudby i značně kontroverzní postavou, měl čím diváka zasáhnout. Ukazuje přesně zreplikovaná hudební čísla, atraktivní vizuální stránku a skutečného příbuzného titulního zpěváka v hlavní roli. Problém vycházel z toho, že snímek produkovala hlavně Jacksonova pozůstalost, takže nám dílo nabízí dost jednostranný pohled na hudebníka jako ikonu. Což se podepíše na druhém filmu, jenž se přitom skutečně dotkne té nepříjemnější stránky Jacksonovy kariéry v podobě vážných sexuálních obvinění, jak v rozhovoru pro GQ Middle East potvrdil zpěvákův představitel Jaafar Jackson
.
„Druhý film nám dá vhled do Michaelovy perspektivy, protože ta obvinění jsme vždy viděli pohledem někoho jiného. Je to příběh někoho jiného. Někdo jiný vymyslel, co se stalo, a mělo to jasný účel. A to je ten problém, který jsme měli jako rodina – Michaelův hlas nebyl nikdy slyšet. To je podle mě velmi, velmi důležité, obzvlášť v posledních letech,“ říká představitel ústřední role.
Ve druhém Michaelovi se tedy skutečně dočkáme zpracování kauzy údajného zneužívání malých chlapců, s nimiž se Jackson úzce přátelil. Vzhledem k tomu, že Michael Jackson obvinění popíral a že snímek vzniká hlavně pod kontrolou jeho rodiny, není těžké uhodnout, jaký ten pohled bude. Jacksonův život navíc nepůsobil podivně jen kvůli obviněním ze zneužívání dětí. Ve zpěvákově životě se objevovaly bizarní okolnosti od přísně střeženého ranče, kde s dětmi trávil dost času, až po drastické plastické operace s děsivými následky. Tvůrci se nicméně zaměřují na obraz, jenž se Jackson snažil o své osobě vytvořit.
„Nikdy nezměnil tu čistotu, tu ochotu počkat, až ve druhém člověku najde to dobré. Bez ohledu na to všechno, čím prošel, jak se k němu chovali, co o něm říkali, nikdy nepřestal být laskavý. Nepřestával usilovat o to, aby v lidech viděl to dobré. I když byl zlomený, jeho srdce zůstávalo na stejné vlně. Doufám, že to bude poznat z druhého filmu,” řekl herec.
Je fér přiznat, že Michael Jackson nikdy nebyl odsouzen. V procesu z roku 2005, v němž čelil obvinění, byl zproštěn všech bodů obžaloby. Je tak naprosto legitimní přijmout pohled rodiny, která logicky stála za ním, tím spíš, že snímek bude hlavně zobrazením jedné z perspektiv a ne přesnou rekonstrukcí skutečných událostí. I když to může být v případě, že byl Jackson skutečně vinen, k jeho obětem celkem necitlivé.
U druhého snímku ale hrozí jiný problém. Už první díl ukazoval zpěváka v co nejlepším světle a je dost pravděpodobné, že ani druhý snímek se nebude držet zpátky, a čeká nás tak prakticky rozpohybovaný svatý obrázek. Minulý snímek trpěl absencí výraznějšího dějového konfliktu i plastičtější postavy a mučednický počin o tom, jak srdečný hrdina trpí falešnými obviněními, by mohl příběh posunout do bolestnějšího kýče. Druhého Michaela bychom se měli dočkat na přelomu let 2027 a 2028.
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Zdroj: World of Reel