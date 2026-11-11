Vánoční výzdoba z chvojí na zábradlí: Jak vyrobit girlandu, která promění celé schodiště

Vánoční girlanda z chvojí na zábradlí je nepostradatelnou vánoční dekorací. Podívejte se, jak vyrobit girlandu krok za krokem pomocí jednoduchého návodu. Vánoční girlanda z chvojí vdechne domovu kouzelnou atmosféru
Vánoce jsou pomalu za dveřmi a spolu s nimi přichází příprava
vánoční výzdoby. Kromě adventního věnce, světýlek v oknech a vánočních dekorací na stole si stále větší oblibu získává také přírodní výzdoba schodišť a balkónů.
Jedna z nejhezčích možností je
vánoční girlanda z čerstvého chvojí, která promění i obyčejné zábradlí v nádhernou vánoční dekoraci. Nemusíte kupovat hotovou výzdobu za vysoké částky, která vydrží pěkná pouze jednu sezonu. Se šikovností v ruce si vyrobíte girlandu svépomocí, přesně podle délky zábradlí i vlastního vkusu. Čtěte také: Vánoční terasa jako z katalogu: 7+ inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru Co budete potřebovat na výrobu girlandy z chvojí?
Než se pustíte do výroby
přírodní girlandy, připravte si všechny potřebné pomůcky. Základem jsou čerstvé větvičky jehličnanů. Použít můžete jedli, borovici nebo tis. Velmi pěkně vypadá také kombinace různých druhů chvojí, která girlandě dodá zajímavější a bohatší strukturu. Vánoční girlanda z chvojí na zábradlíJak vyrobit girlandu z chvojí krok za krokem – Co je potřeba na výrobu girlandy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Pomůcky pro výrobu girlandy: Čerstvé větvičky jedle, tisu nebo borovice, Zahradnický drát nebo základní dekorační lanko, Tenký vázací drát v zelené barvě, Zahradnické nůžky, ochranné rukavice, Vánoční stuhy, mašle, šišky, sušené plátky pomeranče, Skleněné baňky, dřevěné vánoční dekorace, světelný řetěz.
Množství chvojí a dekorací závisí na délce girlandy a její požadované hustotě. Na běžné schodišťové zábradlí počítejte raději s větší zásobou větviček, jejíž spotřebu ovlivní především to, jak bohatou a hustou girlandu chcete vytvořit.
Čtěte také: Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny Jak vyrobit girlandu z chvojí krok za krokem Jak vyrobit girlandu z chvojí krok za krokem – Nejprve si připravte základ. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Nejprve si připravte základ
Změřte délku zábradlí, které chcete zdobit. Pokud má girlanda vytvářet oblouky nebo volně splývat přes hranu, nezapomeňte přidat potřebnou délku navíc. Připravte si pevné dekorační lanko, které bude tvořit nosnou konstrukci. Lanko musí být dostatečně pevné, aby uneslo tíhu větviček i ozdob.
Nastříhejte větvičky na menší části
Připravte si větvičky o délce asi 15 až 25 centimetrů. Nejlepší je připravit několik stejně velkých svazků, které se k lanku lépe připevňují a výsledná dekorace bude působit rovnoměrně.
Čtěte také: Vánoční okno jako z časopisu: 5 zimních inspirací z větviček, svíček, světýlek a šišek Vánoční girlanda z chvojí na zábradlí – Jak vyrobit girlandu z chvojí krok za krokem – Začněte připevňovat první svazky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Začněte připevňovat první svazky
Vezměte několik větviček a vytvořte z nich menší svazek tyčka přiložte jej k připravenému základu a pevně přichyťte pomocí vázacího drátku. Další svazky překládejte tak, aby překrývaly předchozí spoj. Takto pokračujte po celé délce. Větvičky orientujte jedním směrem, aby girlanda působila přirozeně.
Doplňte prázdná místa
Po dokončení základní struktury girlandu pečlivě prohlédněte ze všech stran. Pokud někde prosvítá provázek nebo jsou viditelné spoje, doplňte další drobné větvičky. Hustota chvojí rozhoduje o tom, zda bude výsledná girlanda vypadat bohatě a profesionálně.
Čtěte také: Jak vytvořit věnec ze šišek: Nádherná dekorace na dveře krok za krokem Vánoční girlanda z chvojí na zábradlí- Jak vyrobit girlandu z chvojí krok za krokem – Girlandu vytvarujte. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Girlandu vytvarujte
Hotovou girlandu položte na zem. Nyní přichází na řadu další důležitá část. Girlandu je potřeba vytvarovat. Můžete ji pevně připevnit k zábradlí, vytvořit pravidelné oblouky nebo ji nechat na zábradlí volně splývat. S tvarováním si dejte záležet, protože právě pravidelnost a přirozené rozložení větviček vytvoří výsledný efekt.
Jak připevnit girlandu k zábradlí, aby dobře držela?
Hotovou girlandu připevněte na několika místech. Na rovném zábradlí se mi osvědčilo upevnění přibližně každých 30 až 40 cm. Pokud potřebujete vytvořit oblouky, přidejte úchyty také v místech, kde se girlanda láme nebo mění směr.
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Na výzdobě girlandy se můžete skutečně vyřádit. Pokud máte rádi přírodní styl, dozdobte ji šiškami, sušenými pomeranči, skořicí, jutovými stuhami a dřevěnými ozdobami.
Krásně působí také kombinace přírodního chvojí s červenými mašlemi, dřevěnými hvězdami, šiškami a drobnými zlatými dekoracemi.
Elegantní vzhled vytvoříte pomocí bílé nebo šampaňské stuhy, zlatých baněk a jemného teplého osvětlení.
Pokud chcete girlandu doplnit světýlky, vybírejte LED řetěz určený přímo pro venkovní použití, pokud bude girlanda umístěná na venkovním schodišti či balkoně.
Tip redakce PlanetaZahrady
Jak udržet girlandu co nejdéle svěží? Čerstvé chvojí vydrží déle v chladnějším prostředí, mimo dosah přímého slunce nebo radiátoru. Pokud vyrábíte dekoraci na ven, ideální je použít jedlové větvičky, které si obvykle drží jehličí déle než například smrk. Jednotlivé větvičky vybírejte čerstvé, s pružnými výhony a bez zaschlých konců.
Malý trik navíc: Chcete-li docílit bohaté vánoční výzdoby, kombinujte větvičky různé délky a neumisťujte všechny špičky do jedné roviny. Některé nechte lehce vystupovat do stran. Vznikne tak nadýchaný a přirozený vzhled, který připomíná profesionální
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)