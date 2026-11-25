Soupeř, který měl důvody věřit si
Před úterním čtvrtfinále v Boloni nebyl Félix Auger-Aliassime pro Jiřího Lehečku pohodlným soupeřem. Podle oficiálního předzápasového materiálu Davis Cupu vedl Kanaďan ve vzájemných zápasech 3:1 a osmi z devíti svých tehdejších titulů ATP dosáhl na halovém tvrdém povrchu. Přesně takové podmínky přitom v Boloni čekaly. Favorit proti němu nemohl sázet na to, že soupeře přehraje jen díky vyššímu sebevědomí nebo momentální náladě.
Lehečka měl naopak za sebou úspěšné reprezentační období. Do finálového turnaje vstupoval se třemi daviscupovými singlovými výhrami v roce 2026 a v kvalifikaci pomohl českému týmu přes Američany. V jednotlivých turnajích se může hráč opírat o vlastní žebříček a osobní cíle. V Davis Cupu ale každá ztracená servisní hra mění také situaci spoluhráče, který nastoupí po něm.
Tajbrejk jako nejdůležitější část večera
První set Lehečka získal 7:6, v tie-breaku 7:4. Samotný průběh skóre nepodává technický rozbor každé výměny, ale říká něco důležitého o rozložení tlaku. Proti soupeři, který má v hale na rychlém povrchu tolik zkušeností, neztratil Čech klíčovou koncovku. A poté už dovolil Augerovi-Aliassimemu ve druhé sadě jen dvě hry.
To je výrazný kontrast k očekávání těsné bitvy. V takovém utkání nemusí být rozhodující velký rozdíl mezi dvěma hráči v desítkách výměn. Může to být série dobře zvládnutých bodů ve chvíli, kdy je první set otevřený. Druhý set pak ukázal, že Lehečka dokázal převést první úspěch do kontroly zápasu, místo aby soupeře nechal nadechnout.
Česko už mělo výhodu díky Tomáši Macháčovi, jenž v úvodní dvouhře přehrál Liama Draxla. Lehečkův bod tak uzavřel celou čtvrtfinálovou sérii bez nutnosti rozhodující čtyřhry. To je v šestidenním finálovém týdnu také sportovní zisk: kapitán může lépe plánovat zatížení týmu před semifinále.
Berdych poprvé vede tým do podobné fáze
Tomáš Berdych dobře ví, jak těžké bývá Davis Cup vyhrát. Jako hráč byl u českých triumfů v letech 2012 a 2013. Nyní vede generaci, která má jinou hierarchii i jiné zkušenosti. V nominaci jsou vedle Lehečky a Macháče také Jakub Menšík, Patrik Rikl a Adam Pavlásek. Je to dost možností, ale současně řada rozhodnutí, která kapitán musí udělat předem.
Zápas s Kanadou ukázal, proč je důležitá kvalita více než jedné dvouhry. Macháč obstaral první bod a Lehečka ustál očekávaný souboj týmových jedniček. Češi nebyli odkázáni na zázrak jednoho hráče ani na závěrečnou čtyřhru. To neznamená, že další soupeř nebude silnější, ale pro semifinále je to zásadní základ.
Až teď začíná ta nejtěžší část
Češi jsou v semifinále poprvé po více než deseti letech. Termín dalšího utkání připadá podle oficiálního harmonogramu na pátek nebo sobotu 27.–28. listopadu. Pro hráče to není jen příležitost vybojovat trofej. Je to možnost navázat na českou daviscupovou tradici bez toho, aby se museli neustále poměřovat s Berdychovou hráčskou generací.
Největší přínos úterního večera proto není samotné číslo 2:0. Je jím důkaz, že mužstvo dokáže zvládnout reprezentační tlak prostřednictvím dvou odlišných singlových výkonů. A že jeho aktuální jednička umí porazit hráče, který měl na papíře velmi dobré důvody věřit ve vlastní postup.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
1. Reuters – postup Česka přes Kanadu; 2. Davis Cup – předzápasová analýza; 3. Davis Cup – český tým a kapitán Berdych; 4. Davis Cup – harmonogram finálového týdne.