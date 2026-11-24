Trendy vánoční výzdoba interiéru 2026: Přemýšlíte, jak bude vypadat vaše letošní vánoční výzdoba interiéru? Podívejte se na velkou fotogalerii a najděte inspiraci pro výzdobu celého bytu.
Trendy vánoční výzdoba interiéru 2026 v moderním pojetí
Advent už je za dveřmi a my začínáme pomalu přemýšlet, jakou vánoční výzdobu interiéru vytvoříme. Právě komody, stolky nebo kouty u stěn nabízejí ideální prostor, kde se dá vytvořit hezké vánoční zákoutí. Ozvláštněte letos prostor, který obvykle necháváte bez povšimnutí. Dekorujte jej přírodními materiály, světýlky, svícemi a baňkami ve světlých i sytějších tónech. Inspirujte se pro výrobu zajímavé
vánoční dekorace! Trendy vánoční výzdoba interiéru 2026: Vsaďte na netradiční vánoční interiérovou výzdobu – Vánoční truhlík ve tvaru půlměsíce se zelení a zlatem – Přírodní vánoční kruh na stojánku. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini se zlatými akcenty Přírodní vánoční kruh na stojánku se zlatými akcenty
Bohatý
vánoční kruh na podstavci přinese na komodu živý přírodní akcent a nádherně rozzáří tmavší stěnu i kout v místnosti. V kombinaci se zlatými baňkami, přírodními materiály, třpytivými lístky, dále se svícny na vysoké noze a volně položenými ozdobami vytvoří promyšlené vánoční zátiší, které okamžitě upoutá pozornost. Čtěte také: Vánoční výzdoba z chvojí na zábradlí: Jak vyrobit girlandu, která promění celé schodiště Co budete potřebovat: Kovový kruh na stojánku jako základ (vyberte takovou barvu, která se nejlépe hodí do vašeho interiéru) Přírodní nebo umělé větvičky chvojí, bobulky, dekorativní zlaté a třpytivé lístečky, větvičky, šišky a světýlka Dva svícny na vysoké noze (jeden vyšší a jeden nižší) a svíčky v barvách baněk Baňky a drobné vánoční ozdoby na volné rozložení po komodě Tavnou pistoli, tenký vázací drátek a zahradnické nůžky Trendy vánoční výzdoba interiéru 2026: Vsaďte na netradiční vánoční interiérovou výzdobu – Vánoční svícen na podstavci v tlumených tónech šedé a přírodnin. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak vytvořit vánoční kruh na stojanu krok za krokem: Vytvořte adventní věnec z chvojí, šišek a větviček ( pro návod, jak vytvořit adventní věnec, klikněte zde). Omotejte kolem celého zeleného korpusu světelný řetěz tak, aby nikde nevyčnívaly jeho drátky. Kruh na stojánku postavte na komodu tak, aby zůstal dobře viditelný ze všech hlavních úhlů. Mezi zelené větvičky opatrně vsuňte přírodní větve, dekorační lístky, šišky, barevné baňky a další dekorace tak, aby přirozeně zapadly do celé skladby a nebyly pouze na jednom místě. Vedle kruhu postavte dvojici svícnů na vysoké noze – vyšší a nižší kousek vedle sebe vytvoří hezký výškový kontrast. Po celé ploše komody volně rozložte pár baněk a drobných vánočních dekorací, aby celek působil uvolněně.
Tip redakce: Pokud máte komodu umístěnou před výraznou stěnou nebo tapetou, nechte kolem kruhu i svícnů trochu volného místa, aby dekorace nesplynula se vzorem v pozadí. Čtěte také: Vánoční terasa jako z katalogu: 7+ inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru Další inspirace pro adventní věnec na podstavci Trendy vánoční výzdoba interiéru 2026: Vsaďte na netradiční vánoční interiérovou výzdobu – Vánoční truhlík ve tvaru půlměsíce se zelení a zlatem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vánoční truhlík ve tvaru půlměsíce se zelení a zlatem
Asymetrická vypichovaná vánoční výzdoba vytvořená z chvojí, větviček, zelených a zlatých koulí působí živě a přirozeně sjednocuje celou plochu komody. Vedle
vánočního truhlíku se budou krásně vyjímat štíhlé svícny na vysokých nožkách, drobné lucerničky a volně položené vánoční baňky. Čtěte také: Okno jako z časopisu: 5 zimních inspirací z větviček, svíček, světýlek a šišek Co budete potřebovat:
Podlouhlý truhlík nebo květináč v tmavém odstínu ·
Aranžovací hmota na řezané květiny nebo pevný podklad ·
Jehličnaté větvičky a kroucené přírodní větvičky · Zelené a zlaté baňky různých velikostí a struktur (hladké, žebrované, broušené i matné) Přírodní šišky a jemný světelný řetěz Vysoké tenké svícny na svíčky, menší skleněné svícny nebo lucerničky a svíčky Čtěte také: Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny Trendy vánoční výzdoba interiéru 2026: Vsaďte na netradiční vánoční interiérovou výzdobu – Vánoční truhlík ve tvaru půlměsíce se zelení a zlatem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak vytvořit vánoční truhlík krok za krokem:
Do tmavé dekorativní nádoby umístěte pevný podklad nebo aranžovací hmotu tak, aby dobře udržela i těžší větve a ozdoby. 1.
Po stranách zapíchejte jehličnaté větvičky tak, aby vytvořily stoupající linie a tvar půlměsíce. Na závěr přidejte kroucené větvičky pro vytvoření vzdušného efektu. 2.
Rozmístěte zelené a zlaté baňky různých velikostí. Větší baňky posaďte do spodní části a středu aranžmá, menší následně rozprostřete výš a do stran. 3.
Mezery vyplňte šiškami a dalšími 4. vánočními dekoracemi a opatrně zapracujte jemný světelný řetěz tak, aby nevyčnívaly jeho drátky.
Vedle 5. vánočního truhlíku postavte štíhlé svícny různých výšek, přidejte nižší svícny na svíčky a po ploše komody volně rozložte zbývající baňky, šišky a kousky zeleně.
Zkuste zkombinovat různé výšky svícnů v jedné barevné lince – protáhnou prostor směrem vzhůru a dodají celému zátiší lehkost. Tip redakce: Může se vám také líbit
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)