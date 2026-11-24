Přemýšlíte, v jakém stylu letos ozdobíte vánoční stromeček? Podívejte se na trendy vánoční stromečky 2026: Tyto 4 barevné styly letos ovládnou obýváky a jsou opravdu krásné!
Trendy vánoční stromečky 2026 se nesou v luxusních barvách
Advent klepe na dveře a s ním přichází každoroční otázka, do jakých barev letos obléct
vánoční stromeček. Zatímco někdo má rád osvědčenou klasiku, jiní rádi zkouší nové kombinace a trendy. Letošní rok přeje tradičním tónům. Vánočním stromečkům budou slušet zemité odstíny i přírodní materiály. Mezi hlavní barvy pro trendy vánoční stromečky 2026 patří sytá červená, hřejivá zlatá, elegantní měděná a přírodní styl s nádechem venkova. Trendy vánoční stromečky 2026 – 4 barevné styly, které letos ovládnou obýváky – Červeně ozdobený stromeček – sytá klasika s bobulemi. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Červeně ozdobený stromeček: sytá klasika s bobulemi
Vánoční stromeček v barvách červené a zlaté na sebe okamžitě upoutá pozornost. Jemné zlaté akcenty zjemní strukturu stromečku, zatímco elegantní zlaté větvičky a bobulky mu dodají přírodní vzhled.
Čtěte také: DIY: Závěsná vánoční hůlka – jak vyrobit vánoční dekoraci ze sametové stuhy a provazu krok za krokem Co budete potřebovat: Červené a zlaté baňky různých velikostí (lesklé, čiré, matné, strukturované) Umělé nebo sušené větvičky s červenými bobulemi Zlaté třpytivé větvičky nebo listy Světelný řetěz s teplým bílým světlem Jak ozdobit vánoční stromeček v červených odstínech krok za krokem: Nejprve rovnoměrně rozmístěte světelný řetěz směrem od kmene ke špičkám větví. Po celém obvodu stromečku zapíchejte bohaté trsy červených bobulí, které mu dodají objem a hloubku. Začněte zavěšovat baňky. Největší umístěte spíše do spodní a střední části, menší směřujte směrem nahoru. Do prázdnějších míst zasuňte zlaté dekorativní větvičky.
Tip redakce : Větvičky s červenými bobulemi nahusto zasuňte do špičky stromu, kde skvěle nahradí klasickou skleněnou špici a působí okázale. Trendy vánoční stromečky 2026 – 4 barevné styly, které letos ovládnou obýváky – Zlatě ozdobený stromeček – vzdušná elegance se špetkou bílé. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Zlatě ozdobený stromeček: vzdušná elegance se špetkou bílé
Trendy vánoční stromeček 2026 se může nést v barvách šampaňské a bílé. Tato kombinace působí čistě, lehce a v místnosti vytvoří hřejivou atmosféru.
Čtěte také: Modrý adventní věnec se stříbrnými akcenty: 6 nápadů a inspirací pro vánoční výzdobu Co budete potřebovat: Zlaté, šampaňské a bílé baňky v lesklém, matném, sametovém, čirém i strukturovaném provedení Jemné světelné řetězy v teplé bílé barvě Dekorativní květy (například vánoční hvězdy ve zlatém nebo krémovém odstínu) Širší průsvitnou nebo jemně třpytivou stuhu Jak ozdobit trendy vánoční stromeček ve zlatých odstínech krok za krokem: Nejdříve na stromeček umístěte světelný řetěz. Snažte se jej umístit více do hloubky stromečku tak, aby byl krásně prosvětlený zevnitř. Širší stuhu lehce a vlnkovitě provlékněte kolem stromku odshora dolů. Začněte zavěšovat zlaté a bílé baňky. Větší baňky směřujte dolů a do středu stromečku, zatímco menší do horní části. Na závěr rozmístěte dekorativní květy, které vytvoří dominantní prvek.
Tip redakce: Pokud máte vánoční stromeček umístěný v rohu místnosti u světlé stěny, kombinace zlaté a bílé prostor opticky nezmenší, ale naopak ho krásně rozzáří. Trendy vánoční stromečky 2026 – 4 barevné styly, které letos ovládnou obýváky – Měděně ozdobený stromeček – moderní styl s velkou mašlí. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Měděně ozdobený stromeček: moderní styl s velkou mašlí
Bronzové a měděné tóny v kombinaci s výraznou stuhou působí uhlazeně a skvěle zapadnou do moderních interiérů.
Čtěte také: Trendy vánoční výzdoba 2026: Vínová, zlatá a zelená promění vchod domu v nádherné sváteční místo Co budete potřebovat: Měděné, bronzové a skleněné baňky (vyberte převážně větší rozměry) Přírodní šišky, proutěný koš pod stromeček, širokou saténovou nebo sametovou stuhu v hnědo-měděném odstínu Světelný řetěz s teplým světlem Jak ozdobit trendy vánoční stromeček v měděných odstínech krok za krokem: Stromeček nejdříve umístěte do proutěného koše, který elegantně zakryje stojan. Poté větvičky omotejte světelným řetězem. Čím hlouběji řetěz umístíte, tím prozářenější stromeček bude. Na špičku uvažte velkou, bohatou mašli a její dlouhé konce nechte volně splývat po stranách stromečku až dolů. Měděné a krémové baňky rozložte rovnoměrně a mezery vyplňte šiškami.
Tip redakce: Dlouhé splývající stuhy linoucí se ze špičky stromku opticky protáhnou celou siluetu a nahradí klasické řetězy. Trendy vánoční stromečky 2026 – 4 barevné styly, které letos ovládnou obýváky – Přírodně ozdobený stromeček – venkovská pohoda s perníčky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Přírodně ozdobený stromeček: venkovská pohoda s perníčky
Stromeček ve venkovském stylu osloví každého, kdo dává přednost útulné a domácké atmosféře bez zbytečného lesku.
Čtěte také: Svítící sněhuláci z plastových kanystrů: Nádherná vánoční dekorace ke vchodovým dveřím i na schodiště Co budete potřebovat: Dřevěné, perníkové a slaměné dekorace Řetězy z různě velkých dřevěných korálků Širokou kostkovanou stuhu v přírodních tónech Šišky a tmavě hnědé nebo měděné baňky Teplé vánoční osvětlení Jak ozdobit trendy vánoční stromeček ve venkovském stylu krok za krokem: Po umístění světelného řetězu obtočte kolem stromku řetězy z dřevěných korálků. Na špičku stromečku připevněte kostkovanou mašli a několik menších mašliček rozvažte i na boční větve. Pro bohatší vzhled můžete také stuhu umístit po celé délce stromečku tak, že ji vlnkovitě provléknete kolem stromku odshora dolů. Rozmístěte hlavní ozdoby – perníčky, domečky a větší šišky. Nakonec prázdná místa doplňte drobnými baňkami v zemitých odstínech, které celek barevně propojí.
Tip redakce: Dřevěné korálky i domečky si můžete snadno vyrobit i doma s dětmi nebo použít pravé zdobené perníčky, které navíc krásně provoní celý pokoj. Trendy vánoční stromečky 2026: 4 barevné styly, které letos ovládnou obýváky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Tip redakce PlanetaZahrady
Než začnete s nákupem nových ozdob, projděte nejdříve krabice na půdě. Zjistěte, které poklady v sobě ukrývají a dokupte jen jednu novou barvu stuhy nebo pár větviček s bobulemi. Váš stromeček získá úplně nový vzhled, aniž byste museli měnit celou výbavu.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)