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Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny

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Zimní truhlík na balkon: Tyto rostliny zvládnou mráz a budou krásné i po Vánocích. Jak vytvořit luxusní zimní truhlík do oken a na balkon krok …
Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny

Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 15:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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