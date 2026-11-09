Zimní truhlík na balkon: Tyto rostliny zvládnou mráz a budou krásné i po Vánocích. Jak vytvořit luxusní zimní truhlík do oken a na balkon krok za krokem?
Zimní truhlíky 2026: Správný výběr rostlin rozhodne, zda vydrží krásné i po Vánocích
Podzimní květiny už pomalu ztrácejí svou krásu a balkon může působit unaveně. Přitom právě listopad je tou nejlepší chvílí na vytvoření zimního truhlíku, který bude zdobit okna i terasy i v období Vánoc. Nemusíte se přitom omezovat pouze na umělé dekorace nebo skleněné baňky. Existují rostliny, které vydrží i v chladném počasí a v nádobách vypadají dobře prakticky až do jara. Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny – Zimní truhlíky z vřesu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Máte na zahradě ježka? Tři věci mu pomohou přečkat zimu, na jednu nezapomeňte Zimní truhlíky z vřesu
Pokud chcete mít truhlíky krásné po celou zimu, vsaďte jednoznačně na
vřes. Jeho drobné květy a husté větvičky vytvoří barevný základ celého zimního aranžmá. Skvěle vypadá s okrasnými travinami, například s ostřicí. Ta dodá truhlíku výšku i krásný pohyb. Při výběru však myslete na velikost nádoby a odolnost konkrétního druhu. Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny – Vsaďte na drobné jehličnany. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Péče o zahradu před zimou: Těchto 7 věcí udělejte dříve, než udeří první mrazy Vsaďte na drobné jehličnany
Zimní aranžmá skvěle doplní také drobné
jehličnany. Malé kultivary smrků nebo zakrslé jalovce vytvoří dokonalý zelený základ. Navíc je nemusíte každoročně vyhazovat! Pokud jim dopřejete dostatek prostoru a vytvoříte jim vhodné podmínky, v nádobě vydrží roky. Větší rostliny můžete později přesadit i do zahrady. Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny – Barevné přírodní doplňky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Bramborové placky se zelím: Levné jídlo podle našich babiček, které zasytí celou rodinu Barevné přírodní doplňky
Zimní kompozici můžete barevně doplnit o libavku s červenými plody. U ní je však potřeba počítat s tím, že potřebuje pro svůj zdravý růst pravidelnou zálivku a kyselý substrát. Dobře vypadá také okrasné zelí, které vydrží až do Vánoc. Poté je můžete vyměnit za vánoční dekorace nebo větvičky chvojí. Jak osázet zimní truhlík, aby vydržel krásný až do jara. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak osázet zimní truhlík, aby vydržel krásný až do jara?
Při
osazování zimního truhlíku je důležité myslet také na drenážní otvory. Přebytečná voda musí z nádoby odtékat, aby substrát nezůstával dlouhodobě přemokřený. Během mrazu by totiž mohl nenávratně poškodit kořeny rostlin. Nádoba by měla být dostatečně hluboká a odolná proti mrazu. Plastové truhlíky jsou sice praktické, ale kvalitní nádoby z mrazuvzdorného materiálu udrží rostliny v bezpečí před chladem. Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud chcete, aby truhlík vypadal přirozeně a nepřeplácaně, doporučuji držet se tří základních prvků: jedné výraznější zelené rostliny, jedné kvetoucí nebo barevné rostliny a doplnku s dekorativními plody. Větve jehličnanů, šišky nebo pár větviček s červenými bobulemi pak dodají vánoční atmosféru.
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Autor:
Kristýna Franclová
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