Láká vás letos vytvořit opravdu zajímavou vánoční výzdobu, ale nevíte, jak na to? Inspirací pro vás může být naše originální vánoční výzdoba interiéru 2026! Velká fotogalerie pro netradiční vánoční interiérovou výzdobu pro vás bude skvělou inspirací!
Originální vánoční výzdoba interiéru je IN
Letošní vánoční trendy sázejí na originalitu a netradiční
vánoční dekorace. Vsaďte proto na vánoční adventní věnec na kruhu, asymetrický truhlík, svícen na noze nebo zavěšené ozdoby nad girlandou. Každé z těchto vánočních aranžmá dokáže i ten nejobyčejnější kout proměnit v neobyčejné místo plné inspirace. Podívejte se na čtyři nápady, jak si vytvořit originální vánoční výzdobu interiéru krok za krokem. Vyberte si ten, který nejlépe sedne vašemu interiéru, nebo vzájemně kombinujte různé prvky, které vytvoří jeden harmonický celek v celém interiéru. Originální vánoční výzdoba interiéru 2026: Vsaďte na netradiční vánoční interiérovou výzdobu – Vánoční svícen na podstavci v tlumených tónech šedé a přírodnin. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vánoční svícen na podstavci v tlumených tónech šedé a přírodnin
Pro vytvoření elegantní
vánoční dekorace vsaďte na vyvýšený tác na noze, ze kterého vytvoříte vánoční svícen s přírodním věncem kolem silných válcových svící. Celou atmosféru krásně doplní vysoké štíhlé svícny, menší svícny na čajové svíčky, figurka jelena a volně rozprostřené baňky spolu se světýlky. Čtěte také: Vánoční výzdoba z chvojí na zábradlí: Jak vyrobit girlandu, která promění celé schodiště Co budete potřebovat: Vyšší podnos nebo stojan na noze v tmavším či šedém odstínu Tři silnější válcové svíce v šedém či antracitovém tónu Zelené lístky a větvičky, přírodní šišky, drobné bobule a sušiny pro věnec kolem svící Dekorativní parůžky a stuhu z přírodního materiálu (například kůže, semiš nebo len) Vysoké tenké svícny na dlouhé svíčky a svíčky samotné Dva nižší ozdobné svícny nebo lucerničky na čajové svíčky Baňky v šedých, tmavých, zlatých či krémových odstínech, větvičky zeleně, šišky a jemný světelný řetěz Dekorativní figurku (například jelena) Čtěte také: Vánoční terasa jako z katalogu: 7+ inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru Originální vánoční výzdoba interiéru 2026: Vsaďte na netradiční vánoční interiérovou výzdobu – Vánoční svícen na podstavci v tlumených tónech šedé a přírodnin. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak vytvořit vánoční svícen na podstavci krok za krokem: Na podnos na noze postavte doprostřed tři válcové svíce vedle sebe. Kolem svící naaranžujte hustý přírodní věnec ze zelených lístků, větviček, šišek a drobných plodů tak, aby svíce hezky objal. Na okraj věnce uvažte stuhu s volně visícími konci a přidejte dekorativní parůžky. Vedle podstavce postavte vysoké štíhlé svícny v různých výškách a před ně umístěte dva menší svícínky se světýlky svíček. Po celé délce komody volně rozložte baňky různých povrchů, kousky zeleně, šišky, jemný světelný řetěz a do zadní části postavte figurku jelena.
Kombinace různých výšek svícnů, silnějších svící a jemných světýlek vytvoří večer měkké světlo, které příjemně zútulní i moderní minimalistickou komodu. Tip redakce: Originální vánoční výzdoba interiéru 2026: Vsaďte na netradiční vánoční interiérovou výzdobu – Vánoční truhlík ve tvaru půlměsíce se zelení a zlatem – Vánoční svícen na podstavci v tlumených tónech šedé a přírodnin. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Závěsné ozdoby na vysokém stojanu s chvojím a girlandou
Vyšší kovový přenosný stolek může v adventním čase posloužit jako skvělý základ pro vytvoření vysokého stojanu se svícemi a spoustou zavěšených ozdob. Tato
vysoká vánoční dekorace na sebe přitáhne pozornost hned na první pohled, zatímco navazující girlanda na komodě celé vánoční zátiší dokonale propojí. Kombinace zeleného chvojí, krémových a zlatých tónů spolu se světýlky bude působit slavnostně a útulně. Čtěte také: Okno jako z časopisu: 5 zimních inspirací z větviček, svíček, světýlek a šišek Co budete potřebovat: Vyšší kovový nebo pevný stojan se širší horní plochou Několik válcových svící různých výšek v teplém krémovém nebo zlatavém odstínu Jehličnaté větvičky a zeleň na obložení vršku stojanu i na girlandu Baňky v bílé, krémové, zlaté i jemně zelené barvě, hvězdičky a drobné přírodniny (například šišky nebo bobule) Úzké stuhy, provázky nebo vlasce na zavěšení ozdob pod stojan Jemné světelné řetězy Dva vyšší svícny se skleněným válcem, menší svícny na svíčky a vázu s větvičkami na komodu Čtěte také: Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny Originální vánoční výzdoba interiéru 2026: Vsaďte na netradiční vánoční interiérovou výzdobu – Vánoční svícen na podstavci v tlumených tónech šedé a přírodnin. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak vytvořit vánoční aranžmá krok za krokem: Horní část stojanu obložte hustým chvojím a doprostřed postavte skupinu válcových svící různých výšek. Okraj stojanu ozdobte baňkami a hvězdami a ke spodní straně chvojí připevněte stuhy či provázky, na které v různých délkách zavěsíte baňky a hvězdičky. Po celé délce komody položte girlandu z chvojí a zelených větviček. Do girlandy na komodě průběžně zapracujte baňky, hvězdičky, šišky, bobule a jemný světelný řetěz. Vedle girlandy postavte svícny se skleněnými válci, menší svícny na svíčky a do rohu umístěte vázu s větvičkami.
Tip redakce: Závěsné baňky v různých výškách pod stojanem dodají výzdobě lehkost a pohyb, jen je věšte tak, aby kolem nich šlo pohodlně projít.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)