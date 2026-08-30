US Open 2026: Češi znají soupeře. Kompletní los, program, termíny a kde sledovat

- Hlavní soutěž se hraje od 30. srpna do 13. září, ženské finále je na programu 12. září, mužské o den později
- V hlavní soutěži je jistých deset českých tenistek a čtyři tenisté
- Nasazenými jsou Nosková, Muchová, Bouzková, Krejčíková, Bejlek, Lehečka a Menšík
- Obhájcem titulu je Carlos Alcaraz, roli nasazené jedničky plní při absenci zraněného Jannika Sinnera Alexander Zverev
- Turnaj v Česku vysílá Eurosport a HBO Max
Los českých tenistek na US Open 2026
Nejsledovanějším jménem bude wimbledonská šampionka Linda Nosková, nasazená šestka. V úvodním kole ji čeká domácí Katie Volynetsová.
Turnajová sedmička Karolína Muchová, která do dvouhry vstupuje jako čerstvá vítězka smíšené čtyřhry, narazí na Rakušanku Sinju Krausovou. Marie Bouzková jako nasazená pětadvacítka zahájí turnaj stejně jako loni proti Francouzce Else Jacquemotové.
Mezi nasazenými figurují také Barbora Krejčíková a Sára Bejlek, jejíž vzestup potvrdil i nedávný posun mezi třicítku nejlepších. Kompletní desítku českých tenistek doplňují Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová, Karolína Plíšková a Darja Viďmanová.
Los českých tenistů a možné derby ve druhém kole
Nejzajímavější scénář nabízí mužská část pavouka. Nasazená osmnáctka Jiří Lehečka vstoupí do turnaje proti Španělovi Pablu Carreňovi, kterému může oplatit vyřazení z úvodního kola letošního Roland Garros.
Tomáš Macháč zná zatím jen to, že jeho soupeř vzejde z kvalifikace. Pokud oba postoupí, potkají se s Lehečkou už ve druhém kole. Na hráče z kvalifikace čeká také Jakub Menšík.
Vít Kopřiva to bude mít nejtěžší. Postupem přes nasazenou sedmadvacítku, argentinského tenistu Tomáse Martína Etcheverryho, by udělal největší překvapení české části pavouka.
O postup z kvalifikace ještě bojují Dalibor Svrčina, Gabriela Knutsonová, Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová. Celkový počet českých účastníků tedy může ještě vzrůst.
Kdo v New Yorku chybí
Jedno velké české jméno v pavouku nenajdete. Markétě Vondroušové běží čtyřletý trest za odmítnutí mimosoutěžní dopingové kontroly, proti kterému se odvolala k Mezinárodní sportovní arbitráži. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak na grandslamech nadále chybí.
Favorité a hvězdná jména turnaje
Obhájcem titulu je sedminásobný grandslamový šampion Carlos Alcaraz, který začne proti Ruskovi Romanu Safiullinovi. Kvůli zranění Jannika Sinnera připadla role nasazené jedničky Alexanderu Zverevovi, jehož prvním soupeřem bude Ital Lorenzo Sonego.
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz Novak Djokovič vstoupí do turnaje proti Argentinci Marianu Navonemu.
Termíny a program US Open 2026
Kvalifikace: 24. až 27. srpna 2026
Los hlavní soutěže: 27. srpna 2026
Hlavní soutěž: 30. srpna až 13. září 2026
Finále ženské dvouhry: sobota 12. září 2026
Finále mužské dvouhry: neděle 13. září 2026
Hlavní soutěž tvoří 104 nejlepších hráčů podle žebříčku, šestnáct kvalifikantů a osm držitelů divokých karet. Nejlepších dvaatřicet tenistů i tenistek je nasazeno, takže na nasazeného soupeře mohou narazit nejdříve ve třetím kole.
Kde sledovat US Open 2026 v Česku
Přenosy z Flushing Meadows nabízí v Česku Eurosport a streamovací platforma HBO Max. Vzhledem k časovému posunu se zápasy hlavních programů hrají převážně v pozdních večerních a nočních hodinách českého času.
Češi na US Open v posledních letech blízko titulu nebyli. Ve dvouhře tu naposledy zvítězil Ivan Lendl v roce 1987, nejblíž od té doby byla Karolína Plíšková, která v roce 2016 podlehla ve finále Angelique Kerberové. Letos jde do turnaje wimbledonská vítězka.