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US Open 2026: Češi znají soupeře. Kompletní los, program, termíny a kde sledovat

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Los posledního grandslamu sezony je venku. Češi budou mít v hlavní soutěži US Open 2026 nejméně čtrnáct zástupců a hned v prvním kole se představí wimbledonská vítězka Linda Nosková. Turnaj startuje v neděli 30. srpna.
US Open 2026: Češi znají soupeře. Kompletní los, program, termíny a kde sledovat

US Open 2026: Češi znají soupeře. Kompletní los, program, termíny a kde sledovat

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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