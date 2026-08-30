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Kdo je měl za Husáka, byl největší frajer. Teď po nich sběratelé šílí a nabízejí 17 000 Kč

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Vzpomínáte si na osmdesátá léta, kdy se na zápěstích vyvolených začal objevovat technologický zázrak s tekutými krystaly? Kdo je tehdy měl, byl králem školních chodeb i pracovišť. Stály sice nemalou část tehdejšího platu a občas se v dešti zamlžily, ale jejich kouzlo bylo neodolatelné. Pokud se vám tento ikonický kousek dodnes válí v šuplíku nebo na dně krabice na půdě, zbystřete. Sběratelé za něj dnes trhají ruce a jsou ochotni zaplatit částku, která vám vyrazí dech.
Kdo je měl za Husáka, byl největší frajer. Teď po nich sběratelé šílí a nabízejí 17 000 Kč

Kdo je měl za Husáka, byl největší frajer. Teď po nich sběratelé šílí a nabízejí 17 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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